A Mesa esixe que poidan optar as teses en galego sobre violencia de xénero aos premios nacionais

REIVINDICACIÓN. A Mesa pola Normalización Lingüística mostrouse, este martes, de novo crítica ante a resposta da delegada do Goberno contra a violencia de xénero, Vitoria Rosell. Pronunciouse outra vez tras a súa denuncia presentada en xuño tras excluír o Ministerio de Igualdade as tese doctorais sobre violencia contra a muller en idioma galego da posibilidade de que fosen premiadas. Fíxoo tras recibir o deputado do BNG no Congreso, Nestor Rego, unha contestación insatisfactoria do Goberno tras preguntarlle sobre esta cuestión.

Considera que o Executivo responde con prexuizos contra as outras linguas oficiais nos seus territorios, negando o dereito dos galegos para optar en iguladade de condicións a premios públicos e equiparando as linguas oficiais do Estado diferentes do español con calquera lingua estranxeira.

Por iso A Mesa reclama a rectificación, ou o cese de Victoria Rosell, e solicita unha entrevista coa ministra de igualdade e co delegado do Goberno, a quen esixirá que anule as convocatorias que discriminan o uso das linguas oficiais do Estado.

Aínda que sinala que “o catalán, o éuscaro, o galego, o valenciano e o aranés son linguas cooficiais, recoñecéndose o dereito do cidadán a empregalas e a obriga dos poderes públicos de garantir este dereito” na resposta, Rosell insiste en supeditar este dereito fundamental ao carácter “nacional” dos Premios e á obriga de todos os estudantes a coñecer a lingua castelá.

“A delegada confunde o deber de coñecemento do español fixado pola Constitución cun suposto deber de uso”, denuncia a vicepresidenta da Mesa e directora do Observatorio de Dereitos Lingüísticos, Elsa Quintas. “O emprego destes argumentos é máis grave aínda”, recorda, “tratándose da delegación contra a violencia de xénero, por canto pode indicar da exclusión das vítimas de violencia machista polo uso do galego”. a.m.