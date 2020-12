A Mesa, “esperanzada” coa iniciativa en defensa da igualdade das linguas

Bloque, CUP, Compromís, Más País, PDCAT, Junts, PNV, ERC, Bildu e Podemos rexistraron onte conxuntamente unha proposición non de lei –que en orixen estivo impulsada por entidades sociais como A Mesa– no Congreso dos Deputados para garantir o uso da lingua propia a toda a cidadanía.

Nesta iniciativa instase a poñer fin á “imposición legal exclusiva do castelán na normativa estatal”, e que se permita o uso nas diferentes linguas do país en institucións nacionais con independencia da súa ubicación.

Entre elas, citan as Cortes Xerais (Congreso e Senado), así como o Tribunal Constitucional, a Audiencia Nacional, a Axencia Tributaria, a Seguridade Social, e empresas de carácter público como Radio Televisión Española.

Os dez grupos firmantes da iniciativa explican que España debe cumprir cos acordos internacionais que ratificou, como a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, así como a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos e o Protocolo para a Garantía dos Dereitos Lingüísticos.

A iniciativa, que será debatida no Pleno do Congreso, reclama tamén que se apoien as reformas estatutarias para que se recoñeza a oficialidade das linguas propias do país que aínda non obtiveron esa condición, como é o caso de Asturias.

Ademáis, exhortan ao Congreso para que se garantice a diversidade lingüística e o pluralismo, dado que o Estado debe ser “excluínte con todas as discriminacións, sexa cal sexa a súa razón, tamén lingüística”.

“Este Estado, que parte dunha tradición monolingüe na Administración central, debe ser consciente da situación de discriminación á que foron sometidos os habitantes destas linguas e xerar políticas activas de recuperación da súa dignidade e autoestima que permitan o exercicio efectivo dos seus dereitos lingüísticos”, sinala a proposición.

Por elo, as dez formacións políticas demandan que se leven a cabo todas as accións pertinentes para que as linguas propias distintas do castelán “gocen do mesmo recoñecemento” e os seus habitantes “dos mesmos dereitos e deberes que lle recoñecen ao castelán”.

A Mesa pola Normalización Lingüçística amosouse “esperanzada” após o rexistro, cun apoio amplo á proposición que recolle o sentir do manifesto ‘Liberdade, igualdade, democracia’ presentado polas entidades sociais en defensa do idioma o pasado febreiro no Congreso.

Para o presidente da Mesa, Marcos Maceira, “este é un paso pequeno, mais de grande relevancia para que o Estado comece a tratar con igualdade a toda a cidadanía para podermos vivir nas nosas linguas coa mesma facilidade, coa mesma dificultade que un cidadán de Madrid en castelán”.