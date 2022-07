A "nova etapa" da FP en Galicia inclúe plans territorializados e por sectores produtivos

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, proclamou este martes que a Formación Profesional (FP) entrará nunha "nova etapa" en Galicia na que a Xunta, que conta cunha nova Dirección Xeral específica para esta oferta formativa, deseñará un "sistema integrado" que inclúe plans territorializados e por sectores produtivos. O obxectivo, segundo explicou Rodríguez na súa comparecencia no pleno do Parlamento de Galicia, é que os procesos formativos teñan un "ámbito comarcal", axuden "a fixar poboación" no territorio e estean "adecuados" ás "necesidades dos sectores produtivos e empresariais". Durante o debate, o conselleiro destacou o "fundamental" que é a FP para "o avance das empresas e da economía" de Galicia e, tras destacar os datos de "marca" que alcanza esta modalidade na Comunidade, tamén anunciou un reforzo do profesorado para o próximo curso 2022/23, aínda que por agora non puido concretar cifras. Así mesmo, Román Rodríguez aproveitou para criticar a nova Lei Orgánica de Formación Profesional impulsada polo Goberno central, aprobada en marzo, porque o que fai é "corrixir" as "eivas" da Lomloe --a coñecida como 'Lei Celaá'--, e avanzou a intención da Xunta de aplicar a nova norma de forma que "altere do menor modo posible o bo desenvolvemento" desta oferta formativa en Galicia. Por parte da oposición, os deputados Manuel Lourenzo (BNG) e Noelia Otero (PSdeG) coincidiron en acusar ao conselleiro de ofrecer datos "nesgados" e en lamentar a falta de "consenso" coa que a Xunta sacou adiante a nova 'Estratexia Galega da FP 2030'. EUROPA PRESS