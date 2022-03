A oposición pídelle a Feijóo menos impostos, baixar o IVE ou suprimir peaxes a transportistas para paliar a alza de prezos

SANTIAGO. EP. PSdeG e BNG puxeron sobre a mesa propostas para combater a subida de prezos en produtos de primeira necesidade e na enerxía, co transfondo da guerra de Ucraína e o impacto que supón esta situación na economía das familias e nas empresas. Á marxe das medidas que se esixen a nivel estatal, ambas as formacións apuntaron ao Goberno galego, con Alberto Núñez Feijóo á fronte, para que dea pasos. Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, quen trasladou que os populares tamén articularon a súa propia iniciativa con medidas para facer fronte a esta situación, esgrimiu que todas as institucións deben traballar unidas -na liña do acordo da Conferencia de Presidentes-, e asegurou que a Xunta se responsabilizará. Pero tamén remarcou que "buscar resposta nunha única administración conduce á frustración" e incidiu en que "a actitude debe ser o traballo conxunto" partindo de que o conflito de Ucraína afecta a Europa, e de que hai áreas como a política monetaria que dependen da Unión Europea, que ten tamén un papel relevante neste exercicio de coordinación. "Espero que a oposición estea un pouco máis á altura, como espero e desexo que o estea a UE, porque moitas son as decisións que dependen da política europea", reflexionou, nunha rolda de prensa na que saudou que houbese un posicionamento conxunto de condena, e tamén que o Goberno se abrise a aliviar cargas fiscais en determinados tributos, aínda sen concretar cales. Puy repasou que desde Galicia se consideraba clave rebaixar o IVE, por exemplo, en electricidade e gas, e incidiu na grave situación que afecta ás electrointensivas ou sectores en cuxo funcionamento son fundamentais os carburantes.

"ADEMAIS DE PEDIR, FEIJÓO PODE PORSE A TRABALLAR". Previamente, a viceportavoz do BNG, Olalla Rodil, presentara cinco propostas "urxentes" para combater as consecuencias da subida disparada dos prezos que "están a afogar ás familias, traballadores e principais sectores produtivos de Galicia. En concreto, o BNG propón a baixada do IVE nos produtos de alimentación, hixiene persoal, produtos do mar, transporte público e a "redución permanente do IVE para a electricidade", porque a luz é "un ben esencial" para a vida e o traballo. Tamén reclamou unha redución dos impostos sobre os hidrocarburos e unha "intervención pública sobre os beneficios caídos do ceo ás eléctricas". O obxectivo é garantir que a enerxía hidráulica e a nuclear se paguen ao custo real da súa produción. "Estamos a pagar salchichón a prezo de percebes", sinalou, en alusión a un sistema de poxa "totalmente inadmisible" e con empresas que se están lucrando "do empobrecimiento do país". Pero tamén reivindicou o incremento do Salario Mínimo Interprofesional, das pensións mínimas e do complemento autonómico das pensións non contributivas, "conxelado desde que Feijóo goberna Galicia.

O Bloque tamén demanda a actualización e subida do Ingreso Mínimo Vital e a Risca, a reforma da lei de inclusión social de Galicia para garantir "a complementariedade" das súas prestacións, e a aprobación dun plan de compensación para os sectores pesqueiro e agrogandeiro con axudas. Neste sentido, criticou as declaracións do conselleiro do Medio Rural, José González, na Cadea SER, "anunciando unha hecatombe" nun dos sectores estratéxicos de Galicia" sen que a Xunta "faga nada para evitar esa desfeita". Tamén o portavoz parlamentario do PSdeG, Luís Álvarez, lanzou críticas no mesmo sentido a González: "Tirar a pedra e esconder a man está feo". Rodil concluíu que Feijóo, ademais de "pedir", en alusión ás súas esixencias ao Goberno central, "pode porse a traballar xa cando acabe esa xira na que anda metido", en alusión á campaña interna para liderar o PP.

PROPOSTAS DO PSOE. Pola súa banda, os socialistas rexistraron unha iniciativa na que tamén pon deberes á Xunta e solicitan, entre outras cuestións, un plan de bonificación extraordinario de impostos de carácter autonómico abonados durante o exercicio de 2022, así como un plan específico para o sector marítimo pesqueiro e mar-industria.

A iniciativa socialista pide axudas directas extraordinarias para empresas e autónomos afectados pola situación, e apoios directos extraordinarios para o sector agrario e gandeiro afectado polo incremento dos combustibles e insumos; e reforzar presupuestariamente as axudas para as persoas máis vulnerables ou en risco de exclusión.

Establecer complementos aos beneficiarios de bonos enerxéticos, e instar ao Consello Económico Social á elaboración urxente dun informe sobre o pacto que supón esta situación nos sectores prexudicados son demandas do PSdeG.

Como tamén a supresión transitoria de peaxes en vías galegas para o sector de transporte de persoas e mercadorías; e compensar economicamente aos profesionais transportistas para que se alcance a completa bonificación das peaxes que non sexan de titularidade autonómica, dúas demandas que o PP considera "incoherente" simultanear. Finalmente, os socialistas, que crearán un grupo de traballo formado por expertos para seguir achegando propostas que freen o impacto da situación actual, apelan a "simplificar até o máximo posible", dentro do marco legal permitido, todos os procedementos administrativos e crear "todas as estruturas precisas para facer efectivas as medidas anteriores.

INICIATIVA DO PP. Puy, pola súa banda, ademais de defender que a Xunta está disposta a "colaborar" na activación de medidas que permitan mellorar a situación de sectores como o agrogandeiro, insistiu en que é preciso traballar de forma "coordinada" e plasma esa vontade nunha iniciativa rexistrada na tarde deste luns. En concreto, ínstase á Xunta a analizar, xunto cos sectores máis afectados polas consecuencias da invasión de Ucraína (transportes, industrias electrointensivas, pesca, agroganadería, e turismo, entre outros) a situación, e pór en marcha medidas que sexan necesarias, no ámbito das súas competencias e en coordinación coas que se impulsen pola UE e o Goberno de España. Máis aló, pídese que o Executivo central faga efectivas as medidas pactadas na Conferencia de Presidentes nos termos que pedía Galicia, empezando por baixar os impostos que gravan a electricidade, o gas, a gasolina e o gasóleo; impulsar medidas para os sectores máis afectados; rectificar unha política enerxética que o PPdeG ve "abrupta" e "reverter o incremento xeneralizado de impostos, descartando a implantación de peaxes nas autovías".