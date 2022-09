A pandemia diminuíu un 4% máis a renda das mulleres que a dos homes

Marín. A pandemia reduciu a renda das mulleres un 4% máis que a dos homes, segundo revela o estudo “Mujeres, trabajos y cuidados: propuestas y perspectivas de futuro” elaborado polo Consello Económico e Social de España (CES). “Es necesario seguir avanzando desde una perspectiva de género a más largo plazo”, sinalou a conselleira do CES, Elena Blasco, que presentou este mércores en Marín (Pontevedra) as principais conclusións deste informe.

O estudo conclúe que as políticas sociais “no han podido impedir que el impacto global de la crisis fuera mayor en las mujeres”, segundo apuntou Blasco.En concreto, desde o CES recalcaron a importancia de seguir fomentando a implantación, desenvolvemento e aplicación efectiva de medidas dirixidas a reducir a brecha salarial e a das pensións para lograr a igualdade efectiva entre mulleres e homes.

No seu documento, o consello pide “intensificar os esforzos” para facer de España un país máis igualitario e lembra que, antes da pandemia, esta ocupaba a sexta posición da Unión Europea en igualdade entre mulleres e homes.

Ademais, o estudo alerta sobre o aumento da proporción de mulleres novas que negan a existencia da violencia de xénero, que pasou do 12% en 2019 ao 20% en 2020, e o auxe do ciberacoso, un problema que afecta na UE a unha de cada dez mulleres.

A realidade das mulleres, segundo a coordinadora deste estudo, “sigue siendo bastante opaca o invisible” en diversos ámbitos, o que dificultou os labores de investigación. En calquera caso, o CES considera que a persistencia da violencia contra as mulleres durante a pandemia “acrecienta la necesidad de incrementar los recursos públicos para erradicarla” así como avaliar a eficacia dos dispositivos de protección existentes.

A este respecto, o Consello Económico e Social de España pide orientar as axudas do plan de recuperación, transformación e resiliencia do Goberno para “cerrar la brecha de género” Así, consideran “fundamental” reforzar a participación e o liderado das mulleres en todas as dimensións da transición ecolóxica, favorecendo o seu acceso aos estudos, o emprego, o emprendemento e os postos de decisión en sectores asociados ao cambio climático. EFE