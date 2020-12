A pensión media sobe en Galicia un 2,37% en decembro

A pensión media en Galicia a 1 de decembro situouse en 865,94 euros, o que supón un aumento do 2,37% en comparación co mesmo período do ano anterior, pero representa un 85,07% da contía media, que alcanza os 1.017,97 euros.

Segundo os datos que publica este martes o Ministerio de Seguridade Social, o número de pensións na comunidade galega ao comezo do último mes do ano é de 766.272, un 0,18% menos que un ano atrás.

No relativo aos diferentes tipos de pensións, as de xubilación foron 480.910 e o valor destas prestacións ascendeu a 985,89 euros.

No conxunto estatal, a Seguridade Social destinou neste mes de decembro 9.985,26 millóns de euros ao pago de pensións contributivas, un 2,31% máis que no mesmo mes de 2019. Na nómina de decembro abonáronse 9.809.019 pensións contributivas, un 0,08% máis que hai un ano.

DATOS ESTATAIS

Máis de dous terzos da nómina destináronse ao abono das pensións de xubilación, que sumaron un importe de 7.168,76 millóns de euros, un 2,95% máis que en decembro do ano pasado.

Ás pensións de viuvez, destináronse 1.716,6 millóns de euros, un 1,44% máis que hai un ano, mentres que ás prestacións por incapacidade permanente dedicáronse 934,83 millóns de euros (-0,68%).

Pola súa banda, ao pago das prestacións de orfandade destináronse case 134,48 millóns (+1,13%), e ás prestacións a favor de familiares, 25,59 millóns de euros (+2,35%).

A pensión media de xubilación alcanzou en decembro os 1.170,26 euros, un 2,34% máis que o ano pasado, mentres que a pensión media de viuvez foi de 729,62 euros ao mes (+2,05%).

A pensión media do sistema, que comprende as distintas clases (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e a favor de familiares), aumentou un 2,23% interanual, até situarse a 1 de decembro en 1.017,97 euros mensuais.

No caso dos homes, a pensión media do sistema foi de 1.236,85 euros, mentres que a mensualidade media percibida por mulleres ascendeu a 816,08 euros.

En concreto, as novas altas de pensións de xubilación en novembro, última data dispoñible, son un 6,17% máis cuantiosas que as novas pensións de xubilación no mesmo mes de 2019, elevándose até os 1.371,62 euros ao mes de media. As novas xubilacións causadas no Réxime Xeral ascenderon a 1.484,21 euros ao mes.

Segundo os datos do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), ao longo do mes de novembro rexistráronse 58.162 novas altas de pensión.

Se se considera o acumulado anual, desde xaneiro até novembro de 2020 causaron alta 490.928 novas pensións, un 6,4% menos que no mesmo período do ano pasado. Desde xaneiro causaron baixa 478.434 pensións, un 14,6% máis que o ano anterior.

Doutra banda, o número de pensións pertencentes a clases pasivas en vigor en novembro deste ano foi de 646.996. A nómina mensual destas pensións ascendeu a 1.182,98 millóns de euros.

O Réxime de Clases Pasivas do Estado inclúe fundamentalmente ao persoal militar e a funcionarios da Administración Xeral do Estado, da Administración de Xustiza, das Cortes Xerais e doutros órganos constitucionais ou estatais, así como aos funcionarios transferidos ás comunidades autónomas.

