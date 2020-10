A Rajoy le preocupa la ‘barra libre’ con el gasto público: “Cuidado con el 2022”

Dos veteranos de la política, precursores del parlamentarismo en Galicia, pero sobre todo dos grandes amigos, Mariano Rajoy y José Luis Barreiro, compartieron ayer escenario en el Palacio de Congresos de Santiago para charlar sobre el futuro. Un ejercicio, como recordó el expresidente del Gobierno, para el que también conviene echar la vista al pasado.

Bajo esta premisa, Rajoy, “que llegó a hacer el currículum más importante en los últimos dos siglos de la política española”, según lo definió Barreiro, rememoró sus primeros años en La Moncloa, en los que tuvo que lidiar con la herencia de crisis financiera desatada en 2007, haciendo hincapié en lo mucho que le costó reducir el déficit desde el entorno del 10 % en 2011 hasta dejarlo por debajo del 3 % en 2018. Un camino “muy duro”. “Fue muy difícil gobernar porque no había recursos”, aseveró.

Conocedor del sacrificio que conlleva, el presidente de honor del PP avisó de los riesgos de la “barra libre” en el gasto público por parte del Ejecutivo central durante su participación la jornada ‘Diálogos sobre el futuro’ organizado por la Fundación Feuga.

Un foro al que asistieron, entre otros, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Cámara gallega, Miguel Santalices, el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez o el rector de la USC, Anonio López.

Ante ellos, Rajoy puso el acento en que la actual crisis derivada del coronavirus motivó que el pacto de estabilidad no se vaya a aplicar durante los años 2020 y 2021, un hecho que puede dar pie a que “algunos piensen” que hay “barra libre”.

Así, aunque recordó que “no es obligatorio presentar ningún plan de estabilidad ni ninguna senda de déficit”, el sí lo haría al considerar que sería beneficioso para la economía por generar “confianza” y “credibilidad.

Asimismo, indicó como segunda idea, que si él gobernase en la situación actual ya “iría planteando” un plan de salida a la situación de gasto público que es “excepcional”. Por último apeló a tener cuidado con el gasto de 2021.

De este modo, aunque se mostró partidario de los ERTE, de la renta mínima o del aval del Estado para que los autónomos, previno de que si esta año “nos vamos a ir a un déficit por encima del 10 %”, mientras que en 2021 también será “considerable”, cuando Europa “vuelva a pedir ir a una situación de déficit razonable”, a la que nos hemos comprometido, “será muy duro y muy difícil hacerlo. Yo lo he vivido”, apuntó.

“El año 2022, en materia de gasto público, no puede ser de ninguna manera como 2021”, alertó, recordando que aunque todavía no se presentaron los Presupuestos para el año que viene, sí hay un techo de gasto que supone subir el 7 % respecto al pasado, más 25.000 millones extra de gasto “que dicen que van a venir de Europa”, más 32.000 millones para la Seguridad Social y para las administraciones territoriales.

“Un techo de gasto que si se cumple se podrá vivir con el, pero no se puede pasar de ahí de ninguna de las maneras. Y luego cuidado con lo que ocurra en el 2022”, avisó.

“Gastar demasiado vale para un año o vale para dos, pero al final genera deuda, genera desconfianza y, lo peor, genera pérdida de riqueza y desempleo. Y cuando no hay empleo no se recauda, y cuando no se recauda no hay Estado del Bienestar y el país no avanza”, apuntó.

En este contexto, y tras afirmar que, a diferencia de 2008, en la actualidad “no hay crisis financiera” y la económica es “un poco más flexible”, el expresidente censuró que por “puro sectarismo” se pretenda “retirar una reforma laboral” como la aprobada por su gobierno que fue “capital”. “Me hecho las manos a la cabeza”, indicó. Por último, ha celebrado que en la situación actual Europa haya “actuado” con un despliegue de fondos que calificó de “impresionante”.

crítico con los populismos. Al margen de los números, Mariano Rajoy calificó de “letal” que se cuestione la figura del jefe del Estado y la Constitución en plena crisis sanitaria y económica, en clara alusión a los últimos movimientos protagonizados desde la órbita de Podemos.

Tras defender de la construcción europea y la contribución de las fuerzas políticas tradicionales –los democristianos, socialdemócratas y liberales–, se mostró crítico con los populismos que lo ponen todo en tela de juicio. Desde la moneda única hasta la Constitución de 1978.

“Que haya gente pretendiendo revisar todo lo que ocurrió en España en el pasado y que haya gente que esté poniendo en tela de juicio la Constitución española, que nos dio los mejores años de progreso de nuestra historia es un disparate”, manifestó.

El presidente de honor de los populares entiende que esta actitud supone “una auténtica máquina de generar desconfianza”. Y la desconfianza es “lo peor” para la economía, el consumo y la inversión. Por eso, reivindicó la “estabilidad política” como factor que genera confianza.