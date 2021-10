A Consellería de Sanidade, cun incremento do 6,2%, é o cuarto departamento autonómico que menos crece nos orzamentos de 2022, despois de Facenda e Administración Pública (+2,1%), Infraestruturas e Mobilidade (+3,8%) e Mar (+3,5%). O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, entregou no Parlamento e presentou máis en detalle ante os medios de comunicación unhas contas que ascenden a 11.627 millóns de euros o ano que vén. A cifra é un 6,9% superior á do orzamento actual, unha vez descontados 685 millóns extraordinarios procedentes dos fondos para facer fronte á pandemia da covid. Deste xeito, se a Xunta presentou o ano pasado uns orzamentos que alcanzaban os 11.563 millóns de euros, neste momento fai a comparativa cunha contía de 10.878, restados os 685 extraordinarios. Se atendemos ás prioridades de gasto e en termos absolutos, Sanidade aumenta 269 millóns, Educación +177,5, Política Social +115 e Emprego +40,8. A achega orzamentaria máis importante a absorben Sanidade (4.588,7 millóns, e Cultura, Educación e Universidade, con 2.751,5).

BAIXA O IRPF PARA 1.100.000 CONTRIBUÍNTES. Cunha nova rebaixa da tarifa autonómica do IRPF (imposto sobre a renda das persoas físicas) que beneficiará a 1.100.000 contribuíntes, segundo os cálculos da consellería, Facenda estima que os beneficios fiscais subirán até os 522 millóns de euros en 2022, fronte a 472 no exercicio vixente. Subliña, neste sentido, que o 92% dos beneficios fiscais son de carácter social, mentres que o novo responsable da consellería afirmou que a Xunta “non vai hipotecar nunca a necesidade de financiamento das diferentes políticas de gasto” por estes incentivos. Ao contrario, segundo argumentou, “a reforma fiscal tenta dinamizar aínda máis a demanda agregada da comunidade” e “trasladar a consumo” eses aforros. “Por iso a rebaixa concéntrase en rendas medias e baixas; deberíase traducir en crecemento do PIB (...) Confiamos en que sexa así“, remarcou.

A rebaixa do IRPF supón, segundo pormenorizou, a creación dun novo tramo e rebaixas de tipos marxinais ata unha determinada contía. Acerca da estimación do BNG --que dixo este martes que “a gran rebaixa fiscal de Feijóo supón a cada galego ao mes catro euros máis no seu peto”-- ironizou co “esforzo interesante de cálculo de aforro fiscal”, pois “é realmente difícil” despois de facer Facenda “18 escenarios” de simulacións.

GASTO POR CONSELLERÍAS. Na exposición ante os xornalistas, o conselleiro mostrou a distribución por consellerías, que reflicte incrementos do 23,4% no medio Ambiente Territorio e Vivenda (pasa de 212 a 262, cun aumento absoluto de cerca de 50 millóns), do 14,2% en Política Social e do 11,4% nos órganos superiores dependentes da Presidencia. Este último aumento, o relativo aos órganos de Presidencia, explicouno por crecementos nas partidas da Amtega (por dixitalización de servizos públicos, entre outros gastos) e en Emigración. Con 4.588,7 millóns de euros, a Consellería de Sanidade queda en practicamente a mesma cifra que no orzamento de 2021, cando contou con 4.587,1 millóns, se se teñen en conta os fondos covid. A alza é dun 6,2% (+269 millóns de euros) unha vez restados eses recursos extraordinarios. Despois deste departamento sitúase Cultura, Educación e Universidade, cun repunte do 6,9%, que xa iguala ao do conxunto do orzamento. En Cutura, Educación e Universidade o incremento absoluto é de 179 millóns.

“NON HABERÁ VACUNÓDROMOS”. Sobre a cifra de Sanidade o conselleiro de Facebnda chamou a atención sobre que en 2022 non vai haber “vacunódromos nin reforzos na UCI”, ou iso esperou, aínda que matizou que “se é preciso” volverá facerse. “Pero non se espera que teñamos que volver investir nese tipo de gastos”, incidiu, para concluír que se a cantidade que recibe Sanidade é case idéntica “quere dicir que se eses millóns seguen aí dedicaranse a outras cousas”, como “reducir listas de espera, prestar servizos novos, reforzar o primaria etcétera, etcétera”. A otra pregunta, asegurou que o Goberno galego non vai “deixar de financiar centros de saúde” e infraestruturas para este ámbito, aínda que a dotación de persoal “depende tamén de dispoñibilidade”, algo para o que “hai escaseza en toda España” e “non é un problema exclusivo da comunidade”.

OUTROS DEPARTAMENTOS. Despois deste departamento sitúase Cultura, Educación e Universidade, cun repunte do 6,9%, que xa iguala ao do conxunto do orzamento. En termos absolutos, após a partida destinada a sanidade sitúase precisamente a de cultura, educación e universidades, con 2.751,5 millóns. O aumento máis elevado, o que experimenta Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, deixa a este departamento con 262,3 millóns de euros. Mentres, as contas de Política Social soben até 928,2 millóns de euros, que son un 14,2% máis sen contar fondos covid pero un 3,58% máis se o que se ten en conta é a cifra total, como de feito resaltou leste mesmo mércores o seu titular, Fabiola García, durante un acto público. Pola súa banda, os números de Emprego e Igualdade crecen un 10,5%, até 428,5 millóns; os de Medio Rural un 8,6%, até 622,2; as de Vicepresidencia 1ª un 7,7%, até 402,5 millóns; e as de Vicepresidencia 2ª (Economía, Empresa e Innovación) un 7,6%, até 380,2 millóns.

A Infraestruturas e Mobilidade correspóndenlle 465,7 millóns e co orzamento máis baixo queda a Consellería de Facenda, con 52,3 millóns.

CAEN OS GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS. Ademais da partida para gastos financeiros da débeda pública, que baixa un 25,5%, até os 74 millóns --a necesidade de financiamento en 2022 sitúase en 408 millóns de euros en termos de contabilidade nacional--, tamén cae a aglutinada baixo o epígrafe gastos de diversas consellerías, orzada para 2022 con 45,1 millóns, un 48,7% menos. Respecto diso, o titular de Facenda sinalou que se trata dun “caixón de xastre” e asegurou que o seu descenso se debe, entre outras cuestións, ao “aforro en alugueres”, o cal “era unha obsesión” de Valeriano Martínez e “seguirá sendo” súa. En calquera caso, recoñeceu, nese apartado “había moito fondo covid extraordinario”.

MÁIS PARA PARLAMENTO, CONTAS, CONSULTIVO E CULTURA. Os que si percibirán máis das contas galegas de 2022 son o Consello da Cultura (+2,1%, até 2,8 millóns), o Consultivo (+1,6%, até 2,2), Contas (+1,4%, até 7,9) e o Parlamento (+0,8%, até 20,6 millóns). Mentres, as transferencias ás corporacións locais increméntanse un 6,8%, até 135,7 millóns de euros, que son 8,7 millóns máis.

XESTIÓN FONDOS EUROPEOS. Por último, interrogado sobre a mobilización de empregados públicos para xestionar fondos europeos, ha justificado a redacción de diversas ordes para poder “contar con equipos que permitan unha xestión adecuada deses fondos”. “Estamos nese proceso de aprobar equipos polo que non podo dar unha cifra determinada (...) Non temos unha cifra pechada a estes efectos”, resolveu. SANTIAGO. EP.