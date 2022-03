A sanidade galega xa ten que reprogramar citas e prevé “problemas importantes” a vindeira semana pola folga

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, trasladou este mércores a súa preocupación pola situación da folga de transportistas e como afecta o ámbito sanitario. "Se isto durase moito máis desta semana poderiamos ter problemas importantes", avisou. Así o manifestou o titular de Sanidade nunha visita ao concello ourensán de Boborás onde, a preguntas dos medios, asegurou que están "preocupados". Comesaña expuxo que durante toda a semana pasada a diminución na entrada de material sanitario "foi do 60%", na plataforma loxística que concentra tamén o transporte, en Negreira, onde reciben a provedores e fornécese aos hospitais. "Nese centro levamos practicamente toda a semana pasada cun 40% de entrada de material, cun pequeno repunte das entregas na fin de semana", explicou, para engadir que desde este martes volven estar nese 40% e "preocupados pola situación". Ademais, o conselleiro destacou que tamén "hai afectación" dalgún produto non sanitario, como "auga ou algún alimento nalgún centro hospitalario, ou pellet para a biomasa".

MATERIAL PUNTUAL. Así mesmo recoñeceu que "houbo algún problema con material puntual" que non entra dentro das subministracións regulares á plataforma e tivéronse que facer axustes, "reprogramando pacientes" ou "pedindo prestado material dunha área a outra para poder realizar intervencións", manifestou. Con todo, dixo que, de momento, "non ten repercusións importantes", pero admitiu que a situación "preocupa". Nesta mesma liña, dixo que se poden dar situacións nas que se "axuste equipamento" como, por exemplo, "no canto de extraer sangue cun material utilízase outro equivalente". "Se isto dura moito máis desta semana poderiamos ter problemas importantes", estimou. EUROPA PRESS