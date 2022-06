SANTIAGO. EUROPA PRESS. As probas de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (EBAU) reunirán en Galicia, entre o martes e o xoves da próxima semana, a 12.661 alumnos, 300 estudantes menos que a convocatoria de xuño do ano pasado, segundo os datos achegados pola Comisión Interuninversitaria de Galicia (CIUG) a Europa Press. Os 12.661 matriculados divídense en 11.047 estudantes que acudirán á convocatoria ordinaria completa, é dicir, materias troncais, e 1.613 unicamente presentaranse á fase voluntaria para subir a nota que obtiveron noutra convocatoria. A desagregación da cantidade de alumnos matriculados para a convocatoria de xuño determina que os campus máis frecuentados serán os da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo con, aproximadamente, 2.700 estudantes, cada un. Os campus restantes (Lugo, Ourense e Pontevedra) oscilan entre os 1.000 e os 1.300 convocados, mentres que Ferrol pecha a lista, con 750 alumnos matriculados.

As comisións onde terán lugar os exames viron reducido o seu número de 43 a 36, grazas á mellor situación sanitaria. A maioría das comisións situaranse en facultades e escolas universitarias, excepto tres periféricas situadas en Cee (A Coruña), Viveiro (Lugo) e A Rúa (Ourense). Estas delegacións situarán a súa sede nos institutos habituais da comarca e rexeranse polas mesmas normas xerais que no resto das comisións. Os estudantes con necesidades especiais ou con diversidade funcional poderán realizar os seus exames na comisión delegada no Centro de Recursos Educativos do Once en Pontevedra ou nos centros asignados en cada campus. Este alumnado deberá solicitar ante a CIUG realizar as probas con adaptacións concretas como axudas técnicas, lecturas comprensivas ou acudir cun acompañante.

Pola súa banda, a formulación dos exames manterá o 'modelo Covid' dos dous últimos anos. Este formato consiste nunha proba de 10 preguntas nas que o alumnado terá que responder o máximo número de cuestións indicadas no exame. A duración da proba de cada materia estará estipulada en 90 minutos. Os horarios das probas serán iguais respecto dos pasados anos de pandemia. Así, a primeira xornada iniciarase o martes ás 9,00, coa presentación, para que ás 10,00 comece o exame de Historia de España. Este día inaugural continuará con Lingua Castelá e Literatura (12,00 horas); Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais e Fundamentos da arte (15,30 horas), e finalizará ás 17,30 horas cos exames de Economía da empresa e Deseño.

O mércores será o día con maior cantidade de probas, con Lingua Galega e Literatura (9,00 horas); Primeira Lingua Estranxeira (11,00); Matemáticas e Latín (13,00); Debuxo Técnico, Artes Escénicas e Segunda Lingua Estranxeira (16,00), e as probas de Química e Grego darán por finalizada a segunda xornada ás 18,00. Cada estudante examinarase dun máximo de cinco materias esta xornada. A convocatoria ordinaria finalizará o xoves con Bioloxía e Historia da arte (9,00 horas); Física, Xeografía e Cultura Audiovisual (11,00), e as últimas probas corresponden ás materias de Xeoloxía e Historia da Filosofía, ás 13,00 horas.

NOVIDADES. A principal novidade desta convocatoria é que os alumnos cunha materia suspensa ao acabar segundo de bacharelato poderán presentarse á EBAU se o claustro acórdao, sempre que se cumpran determinados requisitos. Esta medida só aplicarase se o profesorado cre que o alumno logrou os obxectivos adecuados; que non exista unha inasistencia continuada e non xustificada; que se presentase ás probas e realizase as actividades necesarias para a súa avaliación, e que a media aritmética das notas en todas as materias sexa igual ou superior a cinco.

Doutra banda, o protocolo presenta dúas innovacións respecto ao ano pasado. Así, as máscaras non serán de uso obrigatorio como nas dúas últimas convocatorias. Superada a fase aguda da pandemia, agora será decisión do alumnado e do persoal que colabora coas probas acudir aos exames de acceso á universidade coa máscara. O outro cambio estará centrado na distribución dos estudantes nas aulas dispoñibles para realizar as probas. Tanto en 2020 como en 2021, os participantes dos exames debían deixar tres espazos entre eles e o seguinte compañeiro, polo que a ocupación máxima era dun 25% e, ademais, non podía superar os 50 alumnos por aula. En 2022 o espazo entre alumnos reducirase a un asento, o que implica que as aulas serán aproveitadas na metade da súa capacidade total, sen límite de matriculados. Por outra banda, os vixiantes distribuiranse da mesma maneira: un vogal para aulas con menos de 40 alumnos e dous para as clases que superen este número.

O PROTOCOLO CON POUCA VARIACIÓN. O resto do protocolo segue igual que os anos de plena pandemia. Isto débese a que medidas como o acceso diferenciado nos centros ou a ventilación nas clases funcionaron correctamente e non se ve necesario un cambio dos protocolos empregados en 2020 e 2021. Doutra banda, os materiais obrigatorios, como nas últimas convocatorias, son os seguintes: etiquetas dos diferentes exames, documento de identificación (DNI, pasaporte, permiso de residencia, etc.), resgardo de matrícula e xustificante de pago, bolígrafo ou pluma de tinta indeleble azul ou negra. Ademais, tamén poderán levar, de forma voluntaria, xel desinfectante, panos de usar e tirar e bebida, que debe ser auga ou refresco en botellas transparentes sen etiquetar.

Á parte dos materiais anteriormente mencionados, o alumnado poderá acudir a algunhas probas co seguinte instrumental específico: Dicionario latín/español ou galego para exame de Latín II, con apéndice gramatical, pero sen páxinas de contidos literarios; dicionario de grego/español ou galego para Grego II con apéndice gramatical. Pero non estará permitido nin cadernos soltos nin ningún dicionario que non sexa orixinal.

Si estará permitido material de debuxo e pintura para Debuxo Técnico II e Deseño, e calculadora, sen capacidade de programación e capacidade gráfica, para Matemáticas II, Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais, Física, Química e Economía de empresa. En caso de alumnado illado por coronavirus de forma voluntaria, se o estudante pode acreditalo médicamente, poderá aprazar as probas á xullo, pero será considerado, para efectos de acceso ao Sistema Universitario Galego (SUG), como alumnado da convocatoria ordinaria.

Doutra banda, se o estudante mostra síntomas durante a proba, será levado a unha sala ou aula onde estará acompañado por un representante do seu centro de estudos, ambos con máscara cirúrxica e distancia interpersoal de seguridade. Se a persona sintomática estivese legalmente exenta do uso de máscara, o representante do centro utilizará unha maior protección (pantalla facial sobre máscara cirúrxica FFP2).