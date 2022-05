actividade académica. O equipo da USC conformado por Héctor Folgar Cameán, Francisco Morales Vidal, Javier Polo Noche e Roi Vence Nogueira acaba de lograr unha medalla de prata na Open Mathematical Olympiad for University Students. A devandita proba consiste na resolución, por equipos de catro persoas, de dez problemas de distintas áreas das matemáticas nun tempo máximo de dúas horas. O certame desenvolveuse de xeito telemático e a organización correu a cargo da International University for the Humanities and Development.

Dende a Facultade de Matemáticas da USC sinalan que “os bos resultados obtidos polo equipo poñen de manifesto, ademais das destrezas individuais dos seus estudantes, as súas habilidades para o traballo conxunto”. Estas habilidades foron parcialmente desenvoltas no seminario de resolución de problemas Sementeira, “onde era frecuente atopar a Héctor, Chisco, Javi e Roi ao longo destes anos discutindo sobre os problemas propostos”, explica a decana Elena Vázquez Cendón.

Esta iniciativa está coordinada polos profesores David Mosquera Lois e Daniel Cao Labora.

Por outra parte, sete mulleres con distintos cargos de responsabilidade na industria enerxética foron as protagonistas este mércores na Escola Técnica Superior de Enxeñaría do I Seminario Mulleres STEM e Transición Enerxética: acelerando o cambio cara a sustentabilidade da USC-GENESAL ENERGY.

Rocío Vega Martínez, da área de Dixitalización de Reganosa; Beatriz Mato Otero, directora de Desenvolvemento Corporativo e Sustentabilidade de Greenalia; María Landeira Suárez, delegada en Galicia de Desenvolvemento Renovables de Naturgy, entre outras,foron as relatoras do foro, no que se abordaron os procesos relacionados co cambio enerxético e o futuro das renovables nunha industria que aposta por abandonar os combustibles fósiles.ecg