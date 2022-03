A USC abre unha nova etapa con retos sobre transformación dixital

O catedrático de Dereito Financeiro e Tributario da Universidade de Santiago de Compostela Antonio López volveu a tomar posesión como reitor nun acto institucional que se celebrou este martes, 22 de marzo. O acto estivo presidido polo conselleiro de Educación Román Rodríguez en ausencia do presidente da Xunta que acudiu a unha comparecencia urxente no Parlamento. Xunto a él estiveron os reitores de A Coruña e Vigo, Julio Abalde Alonso e Manuel Reigosa Roger, respectivamente; e a presidenta do Consello Social da USC, Cecilia Sierra Rey.

A sesión comezou coa lectura por parte da secretaria xeral da USC, Dulce García Mella, dos ceses dos ata agora vicereitores e vicereitoras. María del Mar Lourenzo Moledo, vicereitora de Igualdade, Cultura e Servizos; Víctor Arce Vázquez, vicereitor de Estudantes e Proxección Internacional; María Celia Besteiro Rodríguez, vicereitora de Organización Académica; Jacobo Limeres Posse, vicereitor de Calidade e Montserrat Valcárcel Armesto, vicereitora de Coordinación do Campus de Lugo.

López comezou o seu discurso recordando a figura de Alejandro Rodríguez Cadarso que o 22 de marzo de 1930 tomou posesión como reitor e puxo en valor logros que encaixan coas liñas estratéxicas da actual Universidade. A calidade da vida universitaria ou vocación internacional eran algunhas das apostas.

Agora pasaron catro anos dende que o 5 de xuño de 2018 López tomou por primeira vez o cargo de reitor. “Foron catro anos marcados pola covid-19, un escenario que ninguén podía imaxinar e que nos obrigou a todos a poñer o mellor de cada un para saír adiante nunha situación límite”, comentou.

López incidiu en que nin o estudantado nin profesorado nin o persoal de servizos permaneceron ociosos e grazas ás novas ferramentas a docencia continuou adiante e realizáronse as respectivas avaliacións. Así, a resposta da USC amosou capacidade de adaptación e flexibilidade.

Como xa fixo mención en anteriores intervencións durante a campaña electoral, o principal problema que afronta a USC é o relevo xeracional tanto do persoal docente e investigador como do persoal de administración e servizos. Nos últimos catro anos houbo 227 baixas de profesorado preferentemente por xubilación. Así, no 2019 creouse un plan plurianual de profesorado con liñas para desenvolver ata 2022 coa creación de 205 plazas de profesorado doutor, entre outras.

As infraestruturas é outro dos retos da Universidade. En 2019 o plan de infraestruturas rondaba os 80 millóns de euros. Agora o obxectivo, segundo indicou o reitor, non é incrementar os metros construidos pero si buscar o uso máis eficiente da superficie habilitada e optimizar o uso enerxético.

López tamén puxo en valor a implantación de novas titulacións que supuxo pasar de 4.173 estudantes no curso 2018-2019 a 4.637 inscritos en 2021, un aumento do 11 % e máis dun 38 % no campus de Lugo.

Sobre a nova oferta docente, indicou que para o curso 2022-2023 crease o grao de Intelixencia Artificial entre as tres universidades galegas e haberá ademais novas propostas de máster e programas con outras universidades como a de Miño.

En materia de investigación apostarase por crear novas infraestruturas en todos os ámbitos de coñecemento e nos dous campus. Un aspecto crucial para atender o impacto da reforma laboral na actividade investigadora.

Tamén estará presente a transformación dixital, un proceso que xa se acelerou nos últimos dous anos e que está chamado a cambiar a forma de proceder da Universidade, sen renunciar como pronunciou López a ser unha universidade presencial.

Por último, o reitor fixo un chamamento á necesidade de retomar a aposta pola internacionalización da USC tralo parón da pandemia.

Para rematar o seu discurso, López deu palabras de agradecemento aos que traballaron estos anos xunto a el e aos que se incorporan ás responsabilidades. “Que o éxito dos proxectos sexa a mellor recompensa”, pronunciou.

o novo equipo de goberno Para afrontar estes retos conta cun equipo de goberno que o reitor define como “competente e diverso” que caracteriza a unha Universidade que foi así nos últimos catro anos.

A secretaria Xeral da Universidade de Santiago, Dulce María García Mella procedeu coa lectura dos novos vicereitores e vicereitoras: Vicente Pérez Muñuzuri, vicereitor de Política Científica; María José López Couso, vicereitora de Titulacións e Internacionalización; Ernesto González Seoane, vicereitor de Profesorado; Francisco Fraga López, vicereitor de Organización Académica e Campus de Lugo; Gumersindo Feijoo Costa, vicereitor de Transformación Dixital e Innovación e Pilar Murias Fernández, vicereitora de Estudantes e Cultura.

Rodríguez: “A democracia galega comeza na Universidade galega Para finalizar o acto da toma de posesión do reitor, o conselleiro Román Rodríguez destacou que Galicia sería moi diferente sen esta institución. “A democracia galega comeza na Universidade galega”, dixo. En referencia á labor do reitor destacou os seus esforzos para conseguir a dinamización da actividade universitaria.