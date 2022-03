A USC acollerá varias actividades a vindeira semana con motivo do Día polas Mulleres

Santiago. O reitor Antonio López presidirá o luns 7 un acto institucional da USC co gallo do Día Internacional das Mulleres. Na sesión, darase lectura ao manifesto da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria (Ru-igeu) e recoñecerase o traballo desenvolvido pola Comisión de atención ás situacións de acoso sexual, acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidade de xénero, pola súa traxectoria en prol da igualdade.

Con motivo do vindeiro 8M, a entidade compostelá prepara ademais unha serie de actividades que terán lugar ao longo do mes. Entre elas, destacan as IV Xornadas de Psicoloxía e xénero (tamén o luns 7), o concurso Expresión artística do feminismo (cuxa inscrición dará comenzo ese mesmo día e rematará o seguinte luns 14), o acto Fotografía conmemorativa grupal (o martes 8), a charla Homes e mulleres no traballo a cargo de Laura Hospido Quintana, economista do Banco de España (o martes 8, tamén) ou o espazo m2= muller en potencia, coa incorporación de dúas fotografías dos graffitis do movemento Mujeres Creando.

Asemade, a USC tamén acollerá eses días a Entrega de premios a TFG do VI Concurso Enxeñaría e Muller Rural e que contará ademais cunha conferencia (o martes 8), o acto A relevancia da documentación xudicial nos estudos de xénero: o caso das “espontáneas” (ídem), ou as conferencias A Primeira Enxeneira de Montes de Galicia (mércores 9) e Mulleres e Química (tamén esa xornada).

En relación ao acto institucional do luns, contará cun relatorio a cargo da profesora Carmen Blanco. De igual forma, intervirán, Mercedes Rosón, concelleira responsable de Urbanismo, Vivenda, Cidade Histórica, Acción Cultural e Igualdade; Susana López Abella, secretaria Xeral da Igualdade; e Mª do Mar Lorenzo Moledo, vicerreitora da Igualdade, Cultura e Servizos. redacción