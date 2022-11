A USC anuncia o alumno galardoado pola mellor valoración en prácticas

O Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela vén de facer público o nome do alumno galardoado neste curso como o mellor valorado na realización das pácticas, xestionadas por este órgano que rexe a participación da sociedade na institución compostelana. .

Neste caso trátase do estudante do grao en Biotecnoloxía da USC, Pablo Manuel Piñeiro Insua, que realizou practicas extracurriculares externas no Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia. O premio está dotado con 1.500 euros e outórgase dúas veces ao ano, coincidindo cos períodos de prácticas das convocatorias de febreiro e setembro.

A través deste recoñecemento, o Consello Social da USC quere impulsar a realización destas actividades premiando a excelencia e o esforzo do alumnado no seu desempeño. A integrante do Consello Social da USC designada polas organizacións empresarias, Nuria Pereira, en substitución da presidenta deste órgano universitario, Cecilia Sierra, fixo entrega do diploma acreditativo a Pablo Manuel Piñeiro Insua.

Este alumno de 4º curso afirmou que “isto é un incentivo realmente para aprender”, para despois dirixir unhas palabras de agradecemento ás súas titoras de prácticas, as investigadoras Elena Corredoira e Teresa Martínez, e ao seu titor da Universidade compostelana, o profesor Javier Sampedro.