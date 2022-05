A USC é a número un de España no eido das ciencias ambientais

en investigación O portal Research.com vén de situar á compostelá como a primeira universidade de España no eido das ciencias ambientais. Esta clasificación baséase no estudo do índice h do persoal investigador a partir dos datos

extraídos de Microsoft Academic Graph ata o 6 de decembro de 2021. En concreto, según informou onte a propia USC, a listaxe que acaba de ver a luz é froito da análise de 166.880 perfiles investigadores. De acordo con esta clasificación, a USC ocupa o posto 110 a nivel mundial nesta área de coñecemento e conta con 13 investigadores e investigadoras destacados neste ámbito. A suma total dos valores do índice h para os perfiles científicos da USC máis destacados no eido ambiental é de 515, cun valor medio para o índice h de 39,62. A suma total de publicacións dos mellores científicos da USC é de 1.439 cun valor medio de publicacións por científico de 110,69. A listaxe de persoal investigador compostelán incluída neste ámbito está composta por Gumersindo Feijoo, Sara González-García, María Teresa Moreira, Marta Carballa, Francisco Omil, Anuska Mosquera-Corral, Almudena Hospido, Alejo Carballeira, Felipe Macías, J.A. Fernández, Jesús R. Aboal, Agustín Merino e Xosé Luis Otero, a maioría deles agrupados no Centro Interdisciplinario de Investigación en Tecnoloxías Ambientais (CRETUS).

Research.com acometeu o estudo de 9.198 perfís pertencentes as ciencias medioambientais xunto con máis de 1.300 filiacións. A segunda institución española mellor valorada foi a Autónoma de Barcelona. ECG