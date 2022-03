A USC eleva ata as 7.400 as novas prazas, casi cinco mil son de grao

Máis de sete mil prazas, 7.396 en concreto, forma a oferta académica de novo ingreso para o vindeiro curso na Universidade de Santiago de Compostela (USC ). Esa cantidade estará integrada por 4.697 prazas de grao, 1.843 de mestrado universitario e 856 en programas de doutoramento, segundo o aprobou o Consello de Goberno na súa xuntanza deste mércores 9.

A variación principal na oferta de graos vén dada pola oferta de dúas novas titulacións, segundo o fixo constar a propia USC. Na oferta de novos graos, como estaba previsto, incorporánse a Xestión de Empresas Hostaleiras e Intelixencia Artificial.

No que se refiere aos mestrados, amplíase coas titulacións en Goberno Local e Políticas Públicas Innovadoras, Intelixencia Artificial, Dereito Transnacional da Empresa e das Tecnoloxías Dixitais, e Desafíos das Cidades.

Finalmente, tamén se incorporan á oferta académica da USC os programas de doutoramento en Relacións Laborais e Recursos Humanos, Matemáticas e Aplicacións, e Ciencias Sociais e Envellecemento.

O órgano colexiado tamén abordou as declaracións de intencións para dez mestrados e un programa de doutoramento de cara á súa implantación no curso 2023-2024; así como as declaracións de intencións de modificacións substanciais para tres mestrados e once programas de doutoramento. Na xuntanza tamén se trataron as memorias de estudos propios, así como o acordo de convocatoria de prazas de profesorado non permanente e das comisións de selección correspondentes.

CALENDARIO ACADÉMICO. O curso 2022-23 organizarase en dous períodos académicos que se estenderán do 5 de setembro ao 22 de decembro de 2022 e do 31 de xaneiro ao 16 de maio de 2023. O período de apertura de actas abarcará do 16 de decembro ao 3 de febreiro para o primeiro semestre e do 12 de maio ao 16 de xuño no segundo. Cada centro en función das súas circunstancias fixará o calendario de probas finais de cada oportunidade dentro do período de apertura de actas. Só se poderán realizar probas finais en datas anteriores ao remate do período lectivo fixado neste calendario cando estea concluída a actividade lectiva programada da materia correspondente.

Segundo o calendario académico aprobado en Consello de Goberno, serán non lectivos os períodos comprendidos entre o 23 de decembro de 2022 e o 6 de xaneiro de 2023; os días 20 e 21 de febreiro; dende o 3 ata o 7 de abril; e o mes de agosto. Ademais tamén carecerán de carácter lectivo o 9 de setembro, data prevista para o acto de apertura do curso académico no sistema universitario, e o 27 de xaneiro, festividade de San Tomé de Aquino.

OUTROS ASUNTOS. O Consello aprobou igualmente o acordo das universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia (SUG) sobre os procedementos de admisión aos estudos universitarios oficiais de grao do curso 2022-23. “Este documento normativo alude a cuestións relativas ao acceso aos estudos universitarios, procedementos de admisión, criterios específicos para a adxudicación de prazas nas universidades públicas do SUG. Ademais contempla a táboa de parámetros de ponderación de materias de opción e troncais de modalidade para o acceso ás ensinanzas de grao”, sinala a USC..

Ademais das renovacións das cátedras institucionais de Hidroloxía Médica e do Camiño de Santiago e as Peregrinacións, na xuntanza tamén de abordaron a modificación da Relación de Postos de Traballo do Persoal de Administración e de Servizos, así como o seu regulamento de mobilidade; a actualización das tarifas da Área de Infraestruturas de Investigación e dos criterios de bonificación sobre as tarifas do Servizo de Medicina Oral, Cirurxía Oral e Implantoloxía; a proposta de supresión do Instituto de Matemáticas da USC, logo da recente creación do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia; así como os regulamentos correspondentes ao réxime interno do Instituto Mixto de Ciencias Forenses Luís Concheiro, e aos traballos fin de estudos.