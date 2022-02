A USC quedarase con seis vicerreitorías e contará coa figura do delegado reitor

O actual reitor da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e único candidato á reelección, Antonio López, presentou este mércores o equipo co que aspira a volver a liderar a institución universitaria. Destaca que nesta ocasión vese reducido de xeito notable o equipo de goberno, e así o número de vicerreitorías serán un total de seis. O vicerreitor de Profesorado será Ernesto Xosé González Seoane; o de Titulación e Internacionalización, María José López Couso; de Organización Académica, Francisco Fraga López; de Política Científica, Vicente Pérez Muñuzuri; de Transformación Dixital e Innovación, Gumersindo Feijoo Costa, e de Estudante e Cultura, Pilar Murias Fernández. Co obxectivo de contar con persoal de apoio cando sexa necesario créase a figura do delegado reitor, que apoiará ao equipo de goberno en actuacións concretas e de diferente periodicidade. A maiores, repetirán no cargo Dulce María García Mella como secretaria xeral e Javier Ferreira Fernández como xerente.

Por primeira vez, só hai unha única candidatura, que para o reitor supón “unha responsabilidade especial” para o vindeiro mandato de catro anos. A votación farase de xeito electrónico para a cal espera que non se enfríe a participación e así poder construír un proxecto conxunto. A campaña electoral que se celebrará entre os días 15 e 21 de febreiro terá unha orientación diferente e non supoñerá custo ningún para a Universidade, polo que se achegarán aos colectivos cos recursos que o equipo do reitor teña á súa disposición.