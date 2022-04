A USC resulta mellor valorada en Impacto Social que en Investigación

Un ano máis a Universidade de Santiago ocupa unha boa posición nos actuais ránking internacionais polo que é recoñecida como unha universidade de prestixio, solvente académicamente e con excelencia investigadora.

A USC ocupa o posto 15 das 74 universidades avaliadas polo ránking Scimago, que acaba de publicar os seus últimos datos de 2022. O Scimago Institutions Rankings é un ránking de institucións académicas e relacionadas coa investigación, clasificadas de acordo a un indicador que combina tres diferentes índices baseados nos resultados de Investigación, Innovación e Impacto Social.

Logra así a mesma posición que no ano 2021 e subiu unha con respecto ao 2020. Si temos en conta o ano 2009, primeiro ano con datos deste ránking, a Universidade de Santiago lograba o posto 11.

Xa máis detallado, no ránking de Investigación, a USC sitúase no posto 17, un máis alto que no ano previo.

En Innovación, baixa ao posto 18 que ademais supón un empeoramento en comparativa co ano 2021 cando se situaba no 21.

Por último, en Impacto Social mellora a súa posición xeral e sitúase no posto 14, a pesar de que supón un retroceso anual ao colocarse no posto 10 en 2021.

clasificación para a universidade de a coruña e vigo Pola súa parte, a Universidade de A Coruña ocupa o lugar 35 das 74 universidades avaliadas.

Conseguiu mellorar a posición dos últimos dous anos nun posto, e xa en comparación con hai vinte e tres anos a mellora é destacada xa que a UDC ocupaba por aquel momento o lugar 47 das 74 universidades analizadas.

Segundo aparece indicado nunha nota de prensa elaborada este mércores tras coñecer os resultados, no Sistema Universitario Español a UDC destaca en Innovación, área na que obtén a súa mellor posición histórica, co posto 25. Así mesmo, mellora en Investigación chegando á posición 36 de España. E en Impacto Social logra o posto 33.

Por último, a Universidade de Vigo sitúase no posto 26. Mellora así nun posto en comparativa co ano previo que igual que no 2020 estaba no posto 25. Si vemos a clasificación do ano 2009 a situación era peor xa que baixaba ao posto 27.

segundo posto no ránking de transparencia para a udc Por outra parte, no ránking Dyntra, a Universidade da Coruña ocupa o segundo lugar de España, só por detrás da Universidade de Murcia.

Dyntra é unha plataforma que estuda a transparencia á hora da publicación de datos de distintas organizacións. No caso das universidades, consta dun total de 169 indicadores divididos en cinco grandes áreas: transparencia institucional, comunicación pública, participación e colaboración cidadá, transparencia económica-financeira e contratacións de servizos.

Polo que respecta ao ránking QS Top que compara as principais universidades de todo o mundo, a UDC segue a situarse, por quinto ano consecutivo, entre as mil mellores, no rango de 801 a 1000. Este ránking baséase en seis indicadores. Prestixio académico, prestixio laboral, calidade educativa, impacto da investigación e internacionalización do alumnado e do profesorado son os ítems que analiza. De todo isto informou a UDC onte nunha nota de prensa.