A USC sobe de posición no ránking de Times Higher Education 2023

Santiago. A Universidade de Santiago de Compostela vén de anunciar que ascendeu chanzos na edición correspondente a 2023 do ránking que elabora Times Higher Education (THE) a través da análise de máis de 1.800 institucións universitarias de todo o mundo.

A Universidade compostelá ocupa agora o intervalo 601-800 na listaxe, da que forman parte un total de 59 institucións españolas. Na edición do ano pasado a Universidade compostelana situábase no intervalo 801-1.000.

Citas e proxección internacional. O impacto das súas citas, a proxección internacional e a transferencia de coñecemento son, por esa orde, os tres eidos mellor valorados da Universidade de Santiago de Compostela.

A clasificación está elaborada en base a trece indicadores de rendemento estruturados en cinco áreas: docencia (30% da valoración final), investigación (30%), citacións (30%), proxección internacional (7,5%), e transferencia de coñecemento (2,5%).

Na edición deste ano, examináronse 121 millóns de citas de 15,5 millóns de artigos de revistas, recensións de artigos, actas de conferencias, libros e capítulos de libros publicados durante cinco años.

Os datos inclúen máis de 27.100 revistas académicas indexadas pola base de datos Scopus de Elsevier e todas as publicacións indexadas entre 2017 e 2021. Tamén se recompilan as citas realizadas a estas publicacións entre os anos 2017 e 2022.

No relativo á proxección internacional, o ránking toma en consideración a habilidade de cada institución para captar alumnado foráneo, así como a proporción de persoal procedente doutros países e o nivel de colaboradores internacionais, isto é, o número total de publicacións relevantes que teñen polo menos un co-autor internacional.

Finalmente, a transferencia de coñecemento pon o foco na capacidade da institución por nutrir con innovación á industria.

Este aumento de posición non é mais que outra mostra do recoñecemento que ten a Universidade de Santiago e Compostela a nivel non só nacional, senón tamén internacional, sendo o ránking de universidades do Times Higer Education un dos máis fiables e mellor valorados de todo o mundo. Redacción