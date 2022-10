A violencia sexual é maior nos colectivos de mulleres con algunha discapacidade

Santiago. A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, presentou hoxe en Santiago de Compostela a campaña ‘Que farías ti?’ que promoven de xeito conxunto a Xunta e a Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar) co reto de visibilizar as violencias e problemáticas que experimentan as mulleres con discapacidade, en especial a violencia sexual, e de sensibilizar e reclamar máis implicación social na prevención da violencia.

A iniciativa, coa que colabora a Consellería con 60.000 euros, baséase en catro pezas audiovisuais que se nutren de experiencias de usuarias de Acadar. Lorenzana destacou a importancia do proxecto, xa que explicou que as mulleres con discapacidade enfróntanse a unha dobre discriminación: polo feito de ter unha discapacidade e polo feito de ser muller. Indicou que as mulleres que integran este colectivo sofren violencia sexual fóra da parella en maior medida que as mulleres sen discapacidade, aínda que, como dato positivo, apuntou que denuncian en maior proporción: un 30,8% fornte a un 20,9%; e tamén buscan máis axuda, un 50,5% fronte ao 31,1%.

Así, sinalou que o Goberno galego é consciente destas barreiras e, por iso, lembrou que a igualdade se aborda desde unha perspectiva integral. Expuxo, neste senso, que o VIII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027, que se aprobou este ano, así como a nova Lei autonómica de igualdade entre mulleres e homes, en tramitación actualmente, inclúen como eixos transversais a interseccionalidade “porque traballar pola integración da diversidade das mulleres no enfoque de xénero tamén é considerar a discriminación múltiple que está presente na vida de moitas mulleres”, engadiu a conselleira. Asemade, salientou o apoio en materia de políticas de emprego que a Xunta fai cara este colectivo, como é o acceso prioritario. E.N.