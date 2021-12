A Xunta alega que a Lei estatal de vivenda invade as súas competencias

Santiago de Compostela. A Xunta de Galicia alega que a Lei estatal de vivenda é inconstitucional por invadir as competencias autonómicas na materia, xa que tanto a Constitución española (artigo 148.1.3) como o Estatuto de autonomía (artigo 27) recoñecen a competencia exclusiva en materia de ordenación do territorio e do litoral, urbanismo e vivenda no caso de Galicia.

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, participou este martes na reunión do Observatorio da Vivenda de Galicia, que se involucrou activamente no contido as alegacións presentadas polo Goberno galega a esta norma. Nas mesmas sinálase que o Goberno central “busca asumir competencias das que carece, ao querer regular a vivenda protexida, a xestión do parque público de vivenda de titularidade autonómica e alterar os períodos de protección que afectarán a todo o parque público, condicións que se adoptan de xeito unilateral”, lamentou a conselleira.

Adiantou que segundo o borrador da norma, obrígase a destinar a vivenda en alugueiro o 50% do solo que figure no plan xeral como de reserva para vivendas protexidas. Esta medida fará inviable a promoción dos inmobles, pois paralizarase a súa construción en solos residenciais. Ao mesmo tempo, estende a cualificación de permanente para as vivendas protexidas promovidas por promotores privados nestes solos residencias, que nunca adquirirán a condición de vivenda libre o que dificulta a súa viabilidade. ecg