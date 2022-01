A Xunta apoia a empresa Libera Bio para que avance na creación de medicamentos biolóxicos contra o cancro

tratamentos. XesGalicia, organismo investidor dependente da Xunta de Galicia, participará, a través de Galicia InnovaTech, nunha ampliación de capital da sociedade Libera Bio, achegando 289.500 euros.

Trátase dunha spin-off da Universidade de Santiago de Compostela (USC), localizada no Edificio Emprendia, constituída en xuño de 2020 e promovida pola catedrática María José Alonso, xunto coa Dra. Desirée Teijeiro (COO) e Olivier Jarry (CEO). O proxecto, que participou no programa de valorización Ignicia, conta na actualidade co apoio das iniciativas Talento Sénior, Galicia Emprende e BioIncubaTech.

A actividade de Libera Bio está centrada no desenvolvemento de tratamentos personalizados contra o cancro baseados nunha nova nanotecnoloxía, coñecida como MPN Technology®, que permite a distribución selectiva de medicamentos biolóxicos (como anticorpos monoclonais) a tumores e células metastásicas.

Tras a entrada de Nowture no mes de xuño deste ano, Galicia InnovaTech súmase nesta segunda ronda de novos investidores xunto con Rosp Corunna Participaciones Empresariales e un investidor privado. Isto proporcionará o financiamento necesario para avanzar no desenvolvemento de dous medicamentos biolóxicos anticanceríxenos en colaboración cunha compañía farmacéutica global. O obxectivo estratéxico de Libera Bio é facer que os novos tratamentos contra o cancro estean dispoñibles para tantos pacientes como sexa posible, polo que considera tanto desenvolver os seus propios medicamentos como licenciar a súa tecnoloxía para que outras empresas a poida utilizar.

Con esta operación a Xunta segue amosando o seu compromiso co sector da biotecnoloxía, un eido para cuxo impulso o Goberno galego conta coa Estratexia de consolidación do sector biotecnolóxico galego 2021-2025, que mobilizará 660 millóns de euros neste quinquenio. ECG