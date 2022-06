A Xunta carga contra a “deixación de funcións” da nova lei universitaria

A Xunta cargou este xoves contra a “deixación de funcións” da nova lei universitaria en materia de gobernanza, advertindo que a norma non soluciona os problemas estruturais e alertando de que pode xerar desigualdades no sistema autonómico. O secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, que participou onte en Madrid na Conferencia General de Política Universitaria, convocada para analizar o texto da nova Ley Orgánica del Sistema Universitario impulsado polo Executivo do Estado,volveu lamentar –como xa o fixera na reunión do pasado novembro– que o Goberno de Sánchez siga adiante cunha norma elaborada ás costas dos axentes implicados.

“En xeral non se inclúen modificacións substanciais nun texto que adoece dunha falta de modelo global e valente que leve á universidade española aos niveis de prestixio e de calidade que lle corresponden”, indicou o secretario, quen advertiu de que “a desregularización de temas de gran importancia como son a gobernanza , as acreditacións ou o desenvolvemento de figuras contractuais no persoal docente pode dar lugar a desigualdades non desexables” no Sistema Universitario Español.

Así pois, Díez de Castro criticou a “oportunidade perdida para acadar unha lei con vocación de pervivencia” que debería ser deseñada contando coas aportacións do conxunto da comunidade universitaria.

No que atinxe ao financiamento das universidades, o representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades explicou que Galicia xa cumpre “de sobra” cos requisitos establecidos no texto da lei (financiamento estrutural, por obxectivos e necesidades singulares) con plans quinquenais, un modelo de necesidades estruturais de docencia e investigación, un panel de indicadores e I+D+i. De feito, lembrou o consenso acadado na elaboración do Plan de Financiamento Universitario de Galicia 2022-2026, un documento acordado entre as partes que mobilizará máis de 3.200 millóns de euros no vindeiro quinquenio, a maior achega da historia da Xunta ás universidades públicas.

Non obstante, amosouse moi escéptico co mandato normativo de establecer un mínimo do 1% do PIB á educación universitaria pública en España sen que leve aparellado ningún compromiso de apoio financeiro por parte do Estado. Subliñou, ademais, que a dependencia financeira das aportacións autonómicas “é moi forte, mentres que a dependencia do Estado é anecdótica”.

En materia de gobernanza, Galicia lamentou ademais a “deixación de funcións” do Executivo do Estado, o que pode provocar unha heteroxeneidade de regulacións no territorio, así como a eliminación da proposta inicial de reducir o número de membros do Claustro, do Consello de Goberno e do Consello Social.

Por outra banda, a Xunta defendeu –seguindo as recomendacións dos expertos e a dinámica dos sistemas universitario europeos– un modelo máis xerencial, cun maior liderado individual e redución dos órganos de goberno, que asegure a capacidade de xestión dos futuros equipos reitorais. Tamén se insistiu na necesidade de incorporar unha representación da comunidade autónoma ao Consello de Goberno.

No que atinxe ao ámbito da investigación, José Alberto Díez de Castro tachou o texto de “inmobilista” e que non responde á dinámica modernizadora de todos os organismos universitarios que se dedican á investigación, que reclaman estruturas máis flexibles e especializadas.

En canto ao profesorado, dixo, o texto tampouco aporta melloras nos procesos de acceso e promoción dos corpos docentes, que resulta básico para mellorar a calidade do sistema.