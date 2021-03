A Xunta cartografiará cen mil hectáreas de nove concellos que empezan o seu plan básico municipal

MEDIO AMBIENTE. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda inicia os traballos para cartografar case 100.000 hectáreas de superficie dos seguintes nove concellos que inician a redacción do seu Plan Básico Municipal (PBM). O departamento que dirixe Ángeles Vázquez acaba de asinar dous contratos de servizo polos que se adxudican estes traballos, por un importe total de 200.000 euros.

Grazas aos mesmos, poderase obter unha base de datos cartográfica actualizada da superficie dos concellos de Alfoz, Samos, Guntín, Viana do Bolo, Beariz, Lobeira, Punxín, San Cristovo de Cea e Dozón, que son as seguintes nove entidades locais que iniciarán a redacción do seu PBM. Un Plan Básico Municipal é unha ferramenta de planeamento, recollida na Lei do solo e pensada para os concellos de menos de 5.000 habitantes, co fin de que dispoñan dun instrumento importante co que ofrecer unha capacidade de acollida residencial e económica, que dea resposta ao desenvolvemento elemental dunha certa actividade urbanística. Na actualidade, son 18 concellos os que se atopan tramitando (en distintas fases) este instrumento de ordenación, para o que toman como base e referente o do Páramo, redactado pola Xunta e o primeiro PBM aprobado inicialmente; unha fase que tamén acadaron os municipios de Triacastela, San Xoán de Río e Cartelle, o máis recente. Así mesmo, Ribeira de Piquín, Riotorto, Trabada, Padrenda e Porqueira xa superaron a tramitación ambiental do plan básico e avanzan cara a aprobación inicial; aos que se suman Alfoz, Guntín, Samos, Beariz, Lobeira, Punxín, San Cristovo de Cea, Viana do Bolo e Dozón, que empezan pola obtención da cartografía.

Grazas aos plans básicos, estes concellos contarán cunha ordenación básica, que estará vixente ata que xurdan iniciativas de complexidade maior. ecg