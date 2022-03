A Xunta cumprirá a Lomloe, pero ‘á galega’, para amortiguar o impacto

O curso 2021-2022 tivo un carácter de transición pola situación da pandemia, garantíndose case o 100 % da presencialidade, polos retos educativos aos que toca facer fronte e a obrigada adaptación á Lomloe. Así o expuxo este martes o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodriguez, que a petición propia, falou do modelo educativo de Galicia en sesión plenaria. “Non podemos renunciar a seguir profundizando nun modelo educativo galego que nos últimos anos ten resultado exitoso en moitos ámbitos”, comentou de primeiras o conselleiro, que volveu criticar o “caos” e a “improvisación” na aplicación da Lomloe, una ley que, dixo, en na comunidade vaise cumplir “ á galega”, para que una “mala lei” teña o menor impacto posible.

A maior preocupación está nos efectos negativos que teñen as constantes “idas e vidas” do Ministerio de Educación con medidas improvisadas. Isto fai referencia a todo o que ten que ver co retraso da publicación dos novos currículos que estarán en vigor no inicio do próximo curso.

O conselleiro urxiu ao Ministerio de Educación a publicación dos currículos de Secundaria e Bacharelato, fundamentais para o desenvolvemento da nova lei educativa.

Román Rodríguez lembrou que desde a Xunta xa se pediu ao Ministerio acordar un novo modelo de formación dos futuros docentes, para o que se ofreceu o traballo desenvolvido polo Goberno galego e as tres universidades así como unha ABAU máis equitativa ou un procedemento para que os estudantes universitarios poidan convalidar competencias na FP.

Destacou tamén a implicación da comunidade educativa para unha mellora das variables básicas que miden a calidade e equidade do contexto educativo. Para iso puxo enriba da mesa unha serie de datos. Galicia, que supón o 5 % da poboación escolar de España, é a quinta comunidade con maior porcentaxe de alumnado no ensino público, o 74,2 %, onde se invisten 7.124 euros por alumno fronte aos 5.968 euros de España.

Ademais, os datos do último Informe PISA ratifican a calidade do sistema tendo a comunidade “o ensino máis equitativo do país”. Este ano Galicia tivo a porcentaxe máis baixa de abandono escolar. Pasouse do 26 % no 2009 ao 8%.

aposta pola formación profesional Por outra banda, os datos da matriculación en Formación Profesional son favorables xa que as prazas incrementáronse en máis do 70 % desde 2020 e hoxe conta con 60.000 alumnos. Nos ciclos ordinarios, o 85 % dos alumnos consiguen a inserción inmediata no mercado laboral mentras que na FP Dual ascende ao 97 %.

O pasado febreiro presentouse a Estratexia de FP, sustentada en 900 millóns de euros ata 2024. A oferta de dobles titulacións en ciclos formativos, a aposta de másteres en áreas de maior inserción laboral, polo rural, a ampliación de rede de centros integrados, ou o impulso á dixitalización, á internacionalización ou ao deseño de novas figuras de profesorado vencellados á empresa son algúns dos retos. Ademais, estase a traballar na nova oferta ordinaria para os ciclos medios e superiores en Galicia e estiman que a oferta ordinaria para o curso 2022/23 contará con 1.093 prazas máis sen contar coa FP Dual e os másteres.

Así mesmo, Rodríguez destacou o traballo para mellorar da formación para as persoas adultas.

liñas de estratexia A Xunta quere dar certezas á comunidade educativa e incorporar novas iniciativas para dar un novo impulso educativo. Asegura que a Lomloe está cambiando as reglas de xogo como o tema das oposicións ou o decreto de aprobado xeral, “improvisación e caos que non axuda ao ensino”.

Así, apostará por unha serie de liñas estratéxicas. Por un lado está a Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras, EDUlingüe 2030, que consolida o modelo iniciado no 2010, grazas ao que hoxe son xa máis de 100.000 alumnos os que contan cun ensino plurilingüe, nun total de 863 centros que desenvolven algundas modalidades da estratexia.

Por outra banda, o goberno galego ven de aprobar a estratexia de educación dixital con 170 millóns con accións sustentadas en desenvolvemento de ecosistema dixital de alto rendemento e perfeccionamento de competencias. Entre as accións previstas está a creación e acondicionamento de polos creativos orientados ao fomento de habilidades e proxectos innovadores e tecnolóxicos, chegando nun primeiro momento a 200 centros educativos e un centro específico para impulsar o avance neste eido.

Outro dos elementos incluidos na folla de ruta son as bibliotecas escolares. “Na segunda quincena deste mes presentaremos os detalles do Plan Lectura, Información e Aprendizaxe (LÍA) 2025, que implica a actualización dos obxectivos e liñas prioritarias de actuación que garantan a presenza estable de bibliotecas escolares en todos os centros educativos galegos de nivel non universitario”, anunciou.

equidade e inclusión Segundo salientou o responsable de Educación da Xunta a equidade e inclusión son un dos principais valores do ensino galego. “Temos o ensino máis inclusivo de España –dixo–, co 93,6% do alumnado galego con necesidades educativas especiais escolarizado en centros ordinarios, fronte á media nacional do 83%.

Co apoio da rede de preto de 4.000 profesionais que atenden este alumnado, Educación dará pasos que lle permita unha diagnose e un deseño de medias a incluír na futura Estratexia Galega de Inclusión e Atención á Diversidade.

A Consellería tamén traballa no deseño da nova Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2025, na que se recolle unha liña específica dirixida a paliar o acoso e ciberacoso.