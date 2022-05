A Xunta di que Galicia é referente lingüístico e modelo de convivencia

Aproveitando a celebración do Día das Letras, a plataforma Queremos Galego, da que forman parte máis de 500 entidades sociais e culturais do país, sairá hoxe de novo á rúa para evidenciar que a situación do idioma propio de Galicia “non é irreversible” e que “hai alternativas e vontade colectiva para mudar a tendencia negativa para a lingua”. O seu voceiro, Marcos Maceira, xa ten pedido ao novo Goberno autonómico, co presidente Alfonso Rueda á fronte, que abandone a súa “política de agresión sistemática” ao idioma propio de Galicia.

Máis a visión da Xunta é ben diferente. Na Consellería de Cultura, encargada das competencias na materia, sosteñen que Galicia é “un exemplo de convivencia lingüística” e, en consecuencia, “o idioma non é un problema”. “Non o é nin o pode ser nun futuro”, matizan diante das críticas á súa política que onte verbalizou tamén, por boca da deputada Olalla Rodil, o BNG. Os nacionalistas galegos acusaron ao novo presidente de terse aliñado “cos sectores máis ultras” contra o galego e denunciaron os atrancos que, ao seu xuizo, persisten na actualidade para desenvolverse na lingua propia en numerosos ámbitos da vida cotiá.

o papel da escola. Rodil volveu incidir –tamén a CIG-Ensino– nas consecuencias que está a ter o decreto do plurilingüísmo na educación. Ao seu parecer, a escola tense convertido nun “axente desgaleguizador” como constatan, dixo, estudios feitos pola Academia Galega nos que se advirte que o 40 % das nenas e nenos menores de 15 anos non sabe falar galego. “Non é que non queiran, é que non saben”, dixo.

No relativo ao ensino, a Xunta sostén, porén, que Galicia é un referente en materia en materia lingüística, e conta cun modelo de bilingüismo “totalmente normalizado e avalado polos resultados”. “O último informe PISA constata, argumenta o departamento do que depende Política Lingüística, que somos a comunidade onde o alumnado fala dúas linguas con máis facilidade: o 96 % do alumnado afirma falalo o bastante ben como para conversar con outras persoas, por diante das outras comunidades con lingua propia”.

En canto ao coñecemento do idioma, o Executivo autonómico asegura que durante a última década, “na que asumimos a normalidade do plurilingüismo”, con respecto ao coñecemento dos dous idiomas, acadouse o maior índice da historia cunha compresión oral case do 100 % e escrita do 86 por cento.

O MAIOR NÚMERO DE FALANTES dende que hai estadísticas Ademais, engaden dende a Xunta, a última enquisa do IGE constata que “a nosa lingua consolídase como a maioritaria acadando o maior número de galegofalantes desde que temos estatísticas”. E din, ademais, que todos estes son datos contrastados e avalados por órganos externos á Consellería de Cultura, “que reflicten que a lingua galega continúa tendo os índices de competencia máis elevados de todas as comunidades autónomas con linguas cooficiais”.

Entre as nosas prioridades, sinala tamén o Executivo, está seguir traballando para que o galego estea presente, en igualdade de condicións, nas zonas urbanas intensificando o traballo nos ámbitos familiares, na mocidade, no deporte e entre neofalantes.

Frente ao panorama debullado pola Administración, o BNG salientou onte que o dereito a falar galego en todos os espacios da vida cotiá non está garantido. Olalla Rodil puxo como exemplo o Sergas como servizo público que máis vulnera os dereitos lingüísticos, pero tamén falou dos atrancos no ámbito privado, para abrir, por exemplo, unha conta bancaria ou contratar un seguro asinando a documentación en galego.

O manifesto que se vai ler hoxe na Praza da Quintana, onde rematará a manifestación convocada para as 12.00 horas con saída na Alameda de Compostela, incidirá tamén na reivindicación de poder vivir “en galego agora e sempre” e denunciará que o ensino e unha “limitadísima” oferta audiovisual en galego botan abaixo os esforzos das familias por garantiren a transmisión da lingua.

Dende a plataforma Queremos Galego sosteñen que os avances que se teñen dado para o idioma galego nos últimos tempos foron grazas á perseverancia e polo esforzo do pobo galego. Fan referencia, neste sentido, á incorporación do galego ao catálogo de Netflix ou á recente senteza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra Facenda por non respetar os dereitos lingüísticos dun cidadán galego.