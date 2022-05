A Xunta inicia o seu plan de inspección de seguridade industrial con polo menos 1.450 controis ata marzo de 2023

SANTIAGO. EP. A Xunta emprenderá desde este mércores polo menos 1.450 controis en empresas previstos até o 31 de marzo de 2023, tal e como consta no seu plan de inspección en materia de seguridade industrial para o ano 2022 que publica este martes o Diario Oficial de Galicia (DOG). De acordo con esta orde, asinada polo vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Emprego e Innovación, Francisco Conde, as inspeccións terán por obxecto comprobar "a adecuación da posta en funcionamento e as condicións de servizo" de establecementos, instalacións, actividades e produtos. O plan estará composto por catro programas. O primeiro, dirixido a aquelas entidades sometidas a regulamentos de seguridade industrial, inclúe instalacións eléctricas de baixa tensión (250 inspeccións), as de alta tensión e os centros de transformación particulares (100) e aquelas asociadas ao autoconsumo (150 controis nas de menos de 10 quilowatts de potencia e 100 nas de igual ou máis de 10 quilowatts).

Este primeiro apartado tamén porá o foco en ascensores (150), estacións de servizo en réxime atendido (100), instalacións con equipos a presión (100), as frigoríficas (50), as de almacenamento de produtos químicos (50) e as de seguridade contra incendios en establecementos industriais (50). O segundo programa do plan estará destinado a empresas instaladoras ou mantedoras da seguridade e analizaranse 200 declaracións responsables.

No terceiro apartado, dedicado a accidentes graves na industria, non se establece un número de inspeccións porque abarcarán a "todos os afectados" con anterioridade a este mércores, día no que entrará o plan. O cuarto e último programa estará dedicado á vixilancia de mercado, focalizada nos áridos. Neste punto, prevese un total de 50 controis.

REPÁRTENAS AS XEFATURAS TERRITORIAIS. A listaxe de entidades que serán obxecto deste plan será elaborado polas xefaturas territoriais da Consellería de Economía. A excepción do programa centrado nos accidentes graves --porque abarca todos os que se produciron--, a orde establece que as operacións restantes se distribúan nun 30 por cento para as provincias da Coruña e Pontevedra, respectivamente, e un 20 para as de Lugo e Ourense. Cada xefatura territorial terá que remitir antes do 30 de abril de 2023 --un mes despois de que conclúan as inspeccións-- un informe no que conste o número de controis desenvolvidos e a resolución dos informes, tanto favorables como desfavorables. Neste último caso, concretarase que empresas emendaron as deficiencias detectadas e cales aínda non o fixeron. A orde publicados este martes no DOG tamén lembra que os titulares das instalacións sometidas a este plan "están obrigados a permitir e facilitar" as comprobacións que o persoal debidamente acreditado realice, así como a presentar calquera información ou documentación que lle requira.

SOLICITUDE DE ALUMINIOS CORTIZO. Por outra banda, Aluminios Cortizo solicitou á Xunta ampliar en case un 40 por cento o caudal máximo das verteduras da súa fábrica situada en Extramundi, en Padrón (A Coruña), así como un cambio de localización do punto de emisión para que este se traslade do regato Meixos ao río Sar. Así consta nun anuncio que publica este martes o DOG, polo cal a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as modificacións da autorización da vertedura outorgada á compañía.

Segundo o texto do DOG, a solicitude da ampliación das verteduras máximas da planta nun 38,9 por cento, así como o seu cambio de localización, responde á instalación dunha nova liña de lacado do aluminio e á introdución dunha nova etapa de tratamento do material. Así, a partir deste mércores e durante 30 días hábiles, o estudo de impacto ambiental e a solicitude de Aluminios Cortizo quedarán expostos para que calquera interesado poida consultalos e presentar alegacións, suxestións e observacións que estime convenientes.

Trátase dun trámite previo a que a Consellería analice esta petición da compañía, de modo que, unha vez recollidos "informes, valoracións e consideracións" tras este proceso, emitirase un informe ambiental, segundo explican a Europa Press fontes deste departamento. Sobre as verteduras, será Augas de Galicia --dependente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade-- a encargada de pronunciarse e velar polo cumprimento da normativa.

Tras a publicación do anuncio no DOG, Aluminios Cortizo emitiu un comunicado para aclarar que a vertedura da planta de Extramundi para o que se pide unha ampliación emite "augas depuradas previamente" e "non residuais", que "cumpren os parámetros impostos polas autoridades administrativas" e que están "sometidos a controis mensuais exhaustivos levados a cabo por organismos externos". Seguidamente, a compañía remarca o seu "compromiso firme" coa protección do medioambiente e destaca que conta "en todos os seus centros produtivos" con estacións depuradoras "homologadas conforme ás normas europeas máis esixentes".