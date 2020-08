A Xunta pide ao Goberno máis financiamento para adaptar as residencias de maiores "á nova realidade"

A conselleira de Política Social, Fabiola García, pediu ao Goberno central máis financiamento para adaptar as residencias de maiores e os demais servizos sociais "á nova realidade" no contexto da pandemia da COVID-19.

Fíxoo aproveitando a reunión por videoconferencia celebrada este luns co secretario de Estado de Dereitos Sociais, Ignacio Álvarez, e co resto de comunidades.

Ademais, segundo informa a consellería nun comunicado remitido ao termo do encontro, "Galicia solicitou tamén que a Administración estatal dea a coñecer os datos do impacto do Coronavirus nas residencias, que as comunidades autónomas comezaron a achegar fai máis de catro meses e que aínda non se fixeron públicos".

Pola súa banda, reivindicou os protocolos de prevención e resposta dos que dispón Galicia para estes centros, tanto para maiores como para persoas con discapacidade. EUROPA PRESS.