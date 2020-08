A Xunta pon en marcha un nodo de ciberseguridade ao servizo de empresas, administracións e cidadáns

ciber.gal A Xunta traballa coa previsión de poñer en marcha o Nodo de Ciberseguridade de Galicia, Ciber.gal, á volta do verán, unha vez que xa se asinou o convenio co Instituto de Ciberseguridade (Incibe), o Centro Criptolóxico Nacional (CCN), a Fegamp e as catro deputacións provinciais.

Coa creación deste nodo, a Xunta busca un modelo de cooperación que, conxuntamente con outros axentes públicos e privados, impulse a concienciación e a formación de cidadáns e empresas en materia de ciberseguridade, de xeito que poida promover a xeración, atracción e retención de talento especializado, contribuíndo ao posicionamento de Galicia neste ámbito a nivel estatal e europeo.

No ámbito das administracións públicas, identificáronse como os primeiros pasos –deste nodo– a realización de xornadas de formación aos axentes chave dos concellos para a súa capacitación en competencias básicas de ciberseguridade. Os servizos TIC das administracións autonómica, provinciais e locais recibiran tamén unha formación avanzada neste campo.

Continuando co ámbito divulgativo, os servizos do nodo para a cidadanía centraranse nun principio en accións de formación a estudantes. Ademais desenvolveranse tamén accións de capacitación básica no uso seguro das tecnoloxías para persoas maiores.

No eido empresarial xa se comezou a realizar accións como os servizos do plan Re-Acciona para a definición de estratexias de ciberseguridade nas pemes. En concreto, este ano xa hai dispoñibles 14 tipos de servizo nesta área cun importe de 290.000 €.

Unha vez lanzadas estas iniciativas, poñeranse en marcha accións de maior complexidade para o deseñ¡o e posta en marcha de proxectos alilñados coas tendencias de evolución en ciberseguridade, e que respondan tanto ás necesidades estratéxicas das administracións como a sectores tractores en Galicia. ecG