A Xunta propón que sexan gratis as viaxes de volta de usuarios frecuentes da AP-9

SANTIAGO. EP. A Consellería de Infraestruturas presentou este sábado unha proposta de bonificacións das peaxes da AP-9 con cargo aos fondos consignados para iso polo Goberno central, unha formulación que inclúe que as viaxes de volta de usuarios frecuentes sexan gratuítas, incluíndo as realizados en domingos e festivos, ou descontos nocturnos e para transportistas, familias numerosas e vehículos de baixas emisións, entre outras cuestións. Así o anunciou a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que compareceu acompañada do director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, para informar da "alternativa construtiva" que propón a Xunta para investir os 50 millóns de euros que o Estado reserva para a bonificación de peaxes da AP-9, unha proposta "seria, apoiada con cálculos e viable" que busca "mitigar o forte impacto" que este gasto "está a ter na economía familiar e na competitividade" de Galicia.

Neste sentido, Ethel Vázquez asegurou que a AP-9 está "a xerar unha situación de agravio" a nivel nacional, da que "os galegos non son responsables", e lembrou que en xaneiro deste ano as súas tarifas volveron a subir, as que máis no conxunto estatal, e "nun contexto de baixada xeneralizada". "Isto é consecuencia das decisións do Goberno de España", culpou.

Con iso, afirmou que as bonificacións ao pago desta peaxe "seguen sendo un anuncio sen concretarse" por parte do Estado, ao que acusou de "falta de información" e de levar "máis de dous anos sen convocar" o foro conxunto da AP-9, que "iniciou o Goberno de Mariano Rajoy e demostrou a súa utilidade".

A conselleira lembrou que o Goberno ten reservada unha partida de 50 millóns que aínda "non se materializa", polo que o "deber da Xunta" é "esixir que se concrete". Por iso, "ante esta inquietude", o Goberno galego traballou " en facer propostas" e "ofrecer solucións" para executar estas rebaixas.

MEDIDAS

A proposta da Xunta para o investimento deste montante pasa porque os vehículos lixeiros que realicen viaxes recorrentes de ida e volta empleando a telepeaxe non abonen a tarifa de retorno. Con iso, fronte á bonificación actual do 25% desta volta cando se realiza no mesmo día laborable, o Goberno galego propón unha bonificación do 100% para quen realice o regreso nun intervalo de 24 horas con respecto á ida ou quen faga, polo menos, dúas viaxes de ida e volta á semana, incluíndo domingos e festivos. Esta medida tería un custo estimado de 18,21 millóns de euros.

Así mesmo, para os usuarios que realizan as viaxes de ida e volta nun intervalo de 24 horas, a Xunta propón un desconto adicional do 25% na ida, tamén para vehículos lixeiros con telepeaxe, aínda que neste caso excluíndo domingo e festivos, unha medida que valoran en 6,71 millóns de euros.

Ademais da os usuarios frecuentes, a Xunta incide nos beneficios que o uso da AP-9 ten para a seguridade viaria, especialmente de noite. Por iso, propón que haxa un desconto do 50% para os vehículos que circulen entre as 23.00 e as 6,00 horas, unha medida cun custo estimado de 6,82 millóns de euros.

Do mesmo xeito, apelan á necesidade de empregar esta infraestrutura para mellorar a competitividade galega, pondo o foco no transporte de mercadorías e no nexo con Portugal. Para iso, Infraestruturas suxire un desconto do 60% para vehículos pesados Tipo I e II, cun custo estimado de 18,57 millóns de euros.

Así mesmo, inclúe nesta proposta colectivos como as familias numerosas, para os que piden un desconto do 60% --un custo total de 2,53 milones--; e para os usuarios de vehículos lixeiros e pesados con baixas emisións (distintivo ECO e Cero), tamén con rebaixas do 60% nas peaxes. Esta última medida está orzada en 1,05 millóns.

Como exemplos, a consellería mencionou o caso dun traballador que vive na Coruña e vai todos os días a traballar a Santiago, un desprazamento que actualmente tería un custo semanal de 61,25 euros e que, con estas medidas, pasaría a pagar 26,25, un aforro de 35 euros. Un autónomo propietario dun camión pesado que transporta todos os días mercadorías entre A Coruña e Portugal, e que abona 427,5 euros semanais agora, pasaría a pagar 171, o que supón 256,5 euros de aforro.

AUMENTO DE TRÁFICOS

Para a Administración galega, a implementación destas medidas tería como consecuencia un "incremento nos tráficos" da autoestrada. Con todo, consideran necesario que a concesionaria "non se beneficie nin un só euro" da partida para bonificacións, apuntou a conselleira.

Por iso, piden que se detraiga destas compensacións do Estado polas bonificacións o efecto do incremento do tráfico, o que faría "suficientes" os 50 millóns consignados polo Goberno central nos seus orzamentos para este fin.