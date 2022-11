A Xunta reivindica en Madrid os valores da marca Galicia Calidade buscando abrir novos mercados O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, participou no encontro ‘Con selo Galicia’, no que se presentou a marca de garantía e as empresas certificadas a diferentes prescritores // Galicia Calidade certifica máis de 750 produtos de preto de 150 compañías de diferentes sectores como a alimentación, o sector turístico, a xoiería, a planta ornamental ou a xeotermia