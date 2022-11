Abanca alcanza 149 millóns de beneficio recorrente, cun incremento do 3,3%

Abanca obtivo nos nove primeiros meses do ano un resultado neto de 148,8 millóns de euros (excluíndo atípicos), cifra que supón un crecemento do 3,3% en termos recorrentes respecto ao mesmo período do ano pasado. Esta mellora do beneficio veu impulsada pola maior achega do negocio recorrente (marxe de intereses máis ingresos por prestación de servizos), que creceu un 8,3% e supón o 94% da marxe bruta, reflexa un comunicada da entidade galega.

Desta forma o banco que lidera Juan Carlos Escotet afronta os próximos trimestres, que se desenvolverán nunha contorna macroeconómica de incerteza, desde unha sólida posición financeira. Cunha cobertura de dubidosos do 88,5%, un cociente Texas do 24,8%, unha taxa de morosidade do 1,9% e un 0,3% de adxudicados sobre balance, ABANCA é a primeira entidade do sistema en canto a calidade da carteira e cobertura dos seus activos. Ademais, dispón duns robustos niveis de capitalización (16,3% de capital total e 1.406 millóns de exceso de CET1 sobre requisitos) e unha cómoda posición de liquidez (cociente LTD minorista do 93,6% e 14.228 millóns de euros en activos líquidos).

Os avances logrados en materia de sostibilidade, unha das liñas de traballo centrais do banco, están a ser apoiados polo mercado. Abanca colocou exitosamente no último trimestre unha emisión verde senior preferred por importe de 500 millóns de euros. A demanda superou en 2,4 veces o importe emitido e acudiron máis de 100 investidores internacionais, o 80% deles do segmento ESG. Con esta emisión a entidade cumpre con folgura os requisitos MREL fixados para este ano.

Xunto á sostibilidade, a estratexia de banca responsable da entidade concentrouse no trimestre nas temáticas de responsabilidade social, educación financeira, formación universitaria e fomento do emprendemento.

A actividade comercial da entidade está a verse traducida nos primeiros nove meses do ano en sólidos crecementos da marxe de intereses, que se situou nos 538,3 millóns, e dos ingresos por prestación de servizos, que alcanzaron os 210,9 millóns.

A marxe de intereses creceu un 7,8%, impulsado pola positiva evolución da marxe comercial, que aumentou un 12,3%, en ambos os casos interanual. A mellora dos ingresos por servizos, do 9,7%, estendeuse a todas as liñas: 2,4% en servizos bancarios, 17,1% en cobros e pagos, e 6,2% en fóra de balance. Destaca o forte dinamismo mostrado pola comercialización de seguros, que creceu un 11,3%.

A variación dos gastos estivo condicionada pola incorporación ao perímetro de consolidación do negocio adquirido de Novo Banco, así como polo esforzo realizado para potenciar a xeración de negocio a través de novos proxectos e o lanzamento dunha ampla campaña de marketing de alcance nacional. Aínda así, o bo comportamento dos ingresos limitou o impacto sobre a eficiencia. A elevada calidade do activo permitiu limitar as dotacións de crédito (52,0 millóns de euros a setembro) e reflectiuse no control do custo do risco, que quedou situado no 0,15%. A política de prudencia na xestión tradúcese tamén nunha taxa de morosidade do 1,9% e un cociente de cobertura do 88,5%.

Na nota de prensa señálase que Abanca xestiona un volume de negocio de 107.000 millóns de euros, con 46.044 millóns en préstamos e anticipos á clientela e 60.956 en captación de recursos, tras crecer esa cifra un 3,2% nos últimos doce meses.

A carteira de crédito normal incrementouse nun 3,5%, até os 45.995 millóns de euros. Con senllos pesos do 40% sobre o total, as familias e as empresas son os seus compoñentes maioritarios. O crecemento dos recursos totais foi do 3,6%. Os depósitos de clientes creceron, tamén en termos interanuais, un 5,0%, até os 49.209 millóns de euros. Outros indicadores que expresan o dinamismo da actividade comercial deste banco son os incrementos do número de clientes valor (7,3%), de tarxetas (1,4%) e de TPVs (7,7%).