Abanca pon en servizo os primeiros caixeiros para mellorar a cobertura no rural

Inclusión. Abanca finalizou nos municipios de Chandrexa de Queixa (Ourense), A Arnoia (Ourense), O Páramo (Lugo), Toques (A Coruña) e Lousame (A Coruña) a instalación dos cinco primeiros caixeiros automáticos que forman parte do acordo subscrito polo banco coa Xunta de Galicia para dotar de servizos financeiros aquelas localidades do rural galego que ata o de agora non dispoñían deles. As cinco infraestruturas que xa están en funcionamento facilitarán que os veciños e veciñas destas localidades poidan dispoñer de efectivo e realizar as xestións máis habituais sen ter que desprazarse a outro termo municipal, favorecendo a súa inclusión financeira.

Representantes de ambas as institucións realizaron unha visita esta mañá ao dispositivo situado no concello ourensán de Chandrexa de Queixa, que dará servizo aos preto de 500 habitantes que residen neste municipió.

A capilaridade da rede comercial de Abanca sitúa a comunidade galega como a segunda con maior accesibilidade a servizos financeiros. Só un 12% dos municipios carecen de oficina fronte ao 51% que non dispoñen dela no resto de España. Grazas ao acordo subscrito por Abamca e a Xunta de Galicia, a poboación de trinta e seis novas localidades poderá acceder aos servizos financeiros básico. Está previsto que a instalación dos dispositivos continúe durante as próximas semanas en outros puntos da comunidade e que o proceso finalice en maio. ECG