Abandona a Xunta a mesa da nova EBAU e segue pedindo a proba única

Madrid/Santiago. A Xunta, xunto ás comunidades gobernadas polo PP, decidiu levantarse da reunión técnica convocada polo Ministerio de Educación para configurar a nova proba de acceso á universidade (EBAU), cuxa implantación finalmente foi aprazada un ano en aras de acadar “o maior consenso posible”.

A Consellería de Educación comparte con outras comunidades que debe establecerse un exame “único” para todo o país para garantir a “igualdade” do alumnado, á vez que acusan o Goberno central de “desatender” as opinións de organismos como a Real Academia de la Lengua (RAE), a Red de Filosofía ou os coordinadores do exame de Lingua castella e Literatura, críticos co modelo proposto.

A decisión de pospor un ano a aplicación da nova Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (EBAU) foi anunciada após a reunión, na que 15 comunidades, fóra de Madrid e de Castela e León, solicitaron que se prolongue un ano o período de implantación do novo modelo.

Co obxectivo de alcanzar o maior consenso posible, o Ministerio optou por dar máis espazo á implantación do novo modelo, polo que a proba completa estaría completamente instaurada en xuño de 2028, no canto de en 2027.

XUNTA: “RIGOROSIDADE” E “DIÁLOGO”. Nun comunicado, a Xunta -representada este venres pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández- manifestou que seguirá defendendo “unha proba de consenso que naza da rigorosidade e do diálogo a favor de garantir a igualdade de oportunidades de todo o alumnado”.

Así, o Goberno autonómico insistiu en que a nova EBAU debe contar con “criterios de avaliación homologables e uniformes”. Ademais, pide que se prescinda da proba de madurez, unha das novidades principais do modelo proposto polo Goberno, que contaría o 75% da nota final.

A Xunta acusou ao ministerio de “non escoitar” as súas propostas, polo que avanzou que non continuará participando “dun debate sen diálogo e onde as decisións se toman dunha maneira unilateral”.

O adiamento da nova EBAU vén despois das críticas recibidas por parte de varias institucións ao documento inicial proposto por Educación. En concreto, a Real Academia Española (RAE) advertiu das “insuficiencias” que contén a proposta do Ministerio e compartiu o “malestar” dun grupo de coordinadores das probas de acceso á universidade de varias comunidades autónomas.

Na nova proposta de proba de acceso, os alumnos haberán de contestar a 25 preguntas de tipo test e non poderán exceder as 150 palabras en cada un dos textos que redacten. Neste sentido, a RAE considera que “perden o lugar preponderante que até hai pouco tiñan a reflexión e a argumentación lingüística, a capacidade para compendiar e ordenar discursos, así como a interpretación, a valoración e a análise dos textos literarios”.

Tamén alertaba de que a proba de acceso avalía conxuntamente competencias de “múltiples” materias: Lingua, Literatura, Historia e Filosofía, ademais das que corresponden á lingua estranxeira elixida e á lingua cooficial das comunidades autónomas que a posúan.EP