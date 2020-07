Abel Caballero exige a la Xunta el instituto de Navia para no “castigar” al barrio más dinámico de Galicia

Vigo. Molesto por un acto que considera electoral, el alcalde Abel Caballero, censuró este lunes a la conselleira de Territorio, Medio Ambiente e Vivenda, por el anuncio del viernes de la adjudicación de la redacción del proyecto de urbanización de los terrenos de San Paio de Navia donde se prevé la construcción de 1.600 viviendas de promoción pública, sin referencias a su “exigencia” de un convenio para construir un instituto. “No anunció en absoluto lo que mas necesitamos en este momento en Navia”, recalcó el regidor. Acto seguido interpretó que la Xunta “no quiere hacer un instituto en Navia”, a pesar de que los estudiantes “no tienen plazas en el de Coia, ni en Valladares y, como siga así, los jóvenes de bachillerato van a tener que ir cada día a Coruña porque los van a desplazar docenas de kilómetros”. Afirma que ahora se desplazan “kilómetros” para acudir a un centro de educación secundaria y de bachiller.

El regidor olívico pregunta las razones por las que la administración gallega “no dice que construye un instituto en Navia”, después de que “le pusimos el suelo a su disposición”. En este discurso, incidió en que la Xunta quiere “castigar” al barrio vigués. “Lleva queriéndola castigar desde siempre”, recalcó para reprochar la carencia de plazas en los centros de barrios y parroquias próximas. “¿Qué pasa señor Feijóo, las chicas y chicos que estudian en Navia no son de Galicia? ¿No les va a proporcionar un centro en la zona más dinámica de Galicia por la juventud?”, interrogó.

Para Abel Caballero la promoción de otras 1.600 viviendas profundizará el problema de falta de plazas. “Tiene que hacer un instituto en Navia”, demandó al rechazar que se presenten “anuncios de adjudicaciones, que no son nada más que de un proyecto, porque no se está licitando la construcción, no, es un proyectito”, remarcó. m.gimeno