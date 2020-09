Abel Caballero recuerda que “ganó” la votación de los remanentes municipales en la FEMP

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha asegurado este viernes que no se siente cuestionado después de que el Congreso de los Diputados tumbase este jueves el decreto ley que recoge el acuerdo con la propia FEMP para la cesión al Estado de los remanentes municipales.

“Yo en la FEMP gané. La votación en la FEMP la ganamos”, ha insistido Caballero en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de que diferentes dirigentes --entre ellos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida-- hayan cuestionado su figura.

En esta línea, Caballero ha descartado someterse a una cuestión de confianza porque, además, estas suelen ser para “los que pierden” votaciones. Con todo, y tras recordar que la FEMP no cuenta con “este tipo de figuras”, el alcalde cree que la “ganaría por inmensa mayoría”.

Así, Caballero ha recordado que el organismo cuenta con autonomía propia y ha lamentado que haya quien crea que la FEMP forma parte de una organización “piramidal” y que queda “colgando del Congreso”. “Es una mala concepción de la Constitución”, ha asegurado, para después destacar la “legitimidad” de la federación que preside.

UNA “MALA NOTICIA PARA EL MUNICIPALISMO”

El alcalde de Vigo, que no se siente “derrotado”, ha tachado de “mala noticia para el municipalismo” la votación que tumbó el decreto. “Muy buen día no es”, ha apuntado Caballero, que ha insistido en que había “más alcaldes” a los que les gustaba que los que estaban en contra.

“Nosotros siempre estamos dispuestos a lo que sean mejoras. Pero el planteamiento desde el Parlamento fue un no y no ofrecer alternativa”, ha continuado el dirigente, que ha criticado que no existiese una contraoferta por parte de los grupos que votaron en contra.

Así, y tras la decisión de la Cámara Baja, Caballero ha convocado a la Junta de Portavoces de la FEMP el próximo lunes a las 13.00 horas para buscar soluciones alternativas al decreto, que, según el alcalde, ha privado a “47 millones de ciudadanos” de “ver sus municipios mejorados con los 15.400 millones de euros” que iban a recibir.

Caballero, que ha agradecido la voluntad negociadora del Ejecutivo en el proceso de elaboración del decreto, ha insistido en la necesidad de arreglar el problema de los remanentes. Será el lunes cuando se trabajará “sobre posibles propuestas de trabajo para resolver esta cuestión”.



