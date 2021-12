Abel Caballero se vuelca en la Navidad... y no en el PSdeG

Santiago. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acusó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de “tirria política” respecto a la ciudad. “No soporta que a Vigo le vaya bien”, aseguró en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press. Dirigió sus críticas hacia la “actitud” del presidente del Ejecutivo autonómico respecto de la iluminación navideña de Vigo. “A Feijóo no le gusta la Navidad de Vigo. En realidad, no le gusta nada que tenga que ver con Vigo. Es a la única persona que conozco que no le gusta la iluminación navideña de la ciudad”, alegó.

Sobre la llegada del AVE a Galicia reiteró que luchará para que llegue a Vigo a través del enlace entre Ourense y su ciudad por Cercedo, tramo “inexcusable, imprescindible, vital y prioritario”.

Donde no quiere entrar por estar muy liado es en el conflicto en el seno del PSdeG, donde acudirá igual que Pedro Sánchez el miércoles a la clausura del Congreso gallego, acto en el que espera que la nueva ejecutiva “escoja el rumbo de ganar”. E. Press