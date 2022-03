Abre a matrícula para o curso no que a gardería será gratis para todos

Santiago. A Axencia Galega de Servizos Sociais publicou onte o formulario para a solicitude de prazas para educación infantil de 0 a 3 anos o vindeiro curso. Será o primeiro no as prazas de gardería en Galicia serán 100 % gratuitas para todos os nenos. “Converteremonos así, na primeira comunidade autónoma cunha educación infantil universal”, destacou onte o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante unha visita á escola infantil de Santa Susana, en Santiago.

Nun momento no que os fogares teñen que asumir novos sacrificios, “en Galicia, a educación infantil custa cero euros”, dixo o titular do Executivo galego, ao tempo que destacou que esta iniciativa conta cun investimento de 30 millóns de euros, para beneficiar a máis de 30.000 familias.

Logo de facer fincapé en que con esta medida, a comunidade convértese na única na que un neno pode pasar por todas as fases do ensino, desde infantil ata o bacharelato, sen que os pais teñan que desembolsar nin un só euro, o titular da Xunta afirmou que o Goberno galego seguirá comprometido cunha terra con máis oportunidades, con máis servizos e con máis axudas para as familias.

Así, informou a Xunta, a Administración autonómica galega está a levar, por exemplo, unha atención 100% gratuíta aos concellos máis pequenos, co obxectivo de rematar o 2022 con máis dun centenar de casas niño; e foi a primeira en poñer en marcha unha Lei de impulso demográfico que garante, ao máximo nivel normativo, o acceso á educación infantil para todos os nenos.

O presidente do Executivo galego tamén lembrou que este fito é posible grazas aos traballadores públicos da Xunta, que fan posible que as familias non teñan que facer ningún trámite adicional para acceder á gratuidade; ás entidades e empresas que xestionan escolas infantís, que no 99% dos casos accederon a implantar a gratuidade; e, tamén, aos concellos, que teñen a oportunidade de ofrecer a gratuidade nas escolas da súa competencia, a cambio de que a Xunta asuma o 100% do prezo que antes pagaban as familias e sen ningún custe extra para as arcas municipais.

O presidente concluíu pedindo novamente ao Goberno de España que cofinancie a gratuidade da educación infantil, tal e como comprometeu ao comezo da lexislatura.

Sobre esta cuestión pronunciáronse tamén os concellos galegos que, a través da Fegamp, criticaron un día antes da visita de Feijóo á escola infantil de Santa Susana, que a achega da Xunta “segue sen cubrir os custos do servizo nas escolas públicas municipais”, polo que, advertiron, os municipios seguirán asumindo parte do que consideran unha “competencia autonómica”. A Fegamp considerou que nalgúns casos suporá “incrementar” a achega que teñen que facer, o que para certos concellos pode ser “dificlmente asumible”.

A Fegamp expuso a súa posición nunha reunión o martes co director xeral de Familia, Jacobo Rey, e o xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez. Os representantes locais trasladaron “o seu malestar” co Goberno autonómico, posto que consideran que se anunciou unha medida “á conta do esforzo dos concellos”. Redacción