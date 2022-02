Abuín, Oubel y Mirás, los gallegos que sufren la prisión permanente

Podríamos resumir el concepto de prisión permanente revisable como una pena que permite mantener a un preso en la cárcel de por vida si no demuestra —en sucesivas revisiones a partir de los 25 años— que se ha reinsertado. En este ‘agujero’ han caído hasta el momento tres gallegos, a los que ahora se suma Ana Sandamil.

Tres varones que han protagonizado sucesos espeluznantes en los que la violencia extrema terminó con la vida de personas inocentes. Desde el EL CORREO recordamos los casos que consternaron a la comunidad en la última década.

José enrique abuín, el asesino de diana quer José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, fue condenado, en diciembre de 2019, por la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña a prisión permanente revisable y a 10 años de libertad vigilada por el crimen de Diana Quer. El tribunal apreció un delito de asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro delito contra la libertad sexual de la víctima, y tuvo en cuenta la atenuante de confesión. La Audiencia también condenó a Abuín Gey por un delito de detención ilegal y otro de agresión sexual a cuatro años de prisión y a cinco años de libertad vigilada. Pero no consideró probado el crimen machista porque sostiene que agredió sexualmente a la joven para satisfacer su apetito sexual y no por el hecho de que fuese mujer. Por aquel momento, el Chicle recibió la noticia en la cárcel leonesa de Mansilla de Las Mulas, desde donde ordenó a su defensa recurrirla.

En el interrogatorio realizado a Abuín Gey el 30 de diciembre, y viéndose sin coartada, este terminó por admitir ser el responsable de la desaparición y muerte de Diana Quer tras atropellarla accidentalmente. El 1 de enero, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ribeira decretó su prisión provisional incomunicada y sin fianza, ingresando en la cárcel de Teixeiro (A Coruña).

En una segunda versión, afirmó que él fue quien mató a Diana Quer después de meterla a la fuerza en su coche en la noche del 22 de agosto de 2016. Confesó que la maniató para introducirla en el vehículo, pero que como una vez dentro la joven no dejaba de resistirse, la acabó estrangulando. Su relato ante los agentes incluyó el lugar donde escondió el cuerpo, en un pozo en una nave industrial abandonada de la parroquia de Asados, en Rianjo, a unos 20 kilómetros de donde se perdió el rastro de Diana Quer.

david oubel, terminó con la vida de sus dos hijas Fue el primer gallego al que se le aplicó la condena permanente revisable y ni en el juicio ni posteriormente en prisión dio muestra del más mínimo arrepentimiento. Ocurrió el 31 de julio de 2015 en Moaña justo el día que acababan las fiestas patronales. David Oubel Renedo llevaba tiempo planificando vengarse de la madre de sus dos hijas pequeñas, Candela y Amaia, de 9 y 4 años de edad, a pesar de que había sido él quien rompiera el matrimonio para iniciar una relación homosexual.

Esa jornada, David tenía que devolver a las niñas a su madre tras pasar juntos el periodo de vacaciones que le correspondían. No lo hizo. Se encerró en su casa, bloqueó los accesos, puso la música a todo volumen para que nadie pudiera oír los gritos, atiborró a las pequeñas de calmantes y las decapitó con una sierra radial que había comprado unos días antes.

Candela, la mayor, intentó defenderse pero nada pudo hacer. El asesino tenía todo previsto y había enviado una carta a una prima, que debía entregarse en el momento que él cometía la matanza, contando lo que iba a pasar. Una vez consumado el terrible doble crimen se metió en la bañera para realizar un simulacro de intento de suicidio.

En el inicio de su declaración durante el juicio celebrado en julio de 2017, fue tajante: “Reconozco los hechos. Reconozco los hechos de la acusación fiscal”, dijo ante la sorpresa de todo el mundo, ya que antes se habían negado a declarar ante la Guardia civil y en el juzgado en fase de instrucción. Añadió que “he hecho algo cuando estaba en una situación límite de lo que ahora me arrepiento, ya que no tengo forma de solucionarlo”. Fue más lejos todavía al aceptar el dictamen de los psiquiatras que lo reconocieron y que certificaron que no tenía ningún problema mental, con lo que echaba por tierra el único argumento al que podía aferrarse su abogado: el trastorno mental transitorio.

marcos mirás, mató a su hijo a golpes el día de la madre Era el 5 de mayo de 2017 cuando Marcos Javier Mirás acudió a un punto de encuentro familiar en A Coruña para recoger a su hijo de 11 años donde lo había dejado su exmujer, que siempre se temió lo peor pero a la que no le quedaba otra que cumplir con la orden judicial, para pasar el fin de semana con él. Dos días despúes, el domingo día de la Madre, tenía que entregarlo en el mismo lugar. Pero no acudió y en lugar de eso se dirigió con el niño a un lugar boscoso y apartado de Oza-Cesuras (A Coruña), de donde era originario, y en una pista forestal alejada de las casas bajó con el niño y le asestó con una pala varios golpes en la cabeza hasta matarle. Le golpeó cobardemente con la espalda. Tras comprobar que estaba muerto trató de ocultar el cadáver, arrastrándolo hacia un lugar aún más apartado donde empezó a excavar un hoyo, pero finalmente desistió y lo dejó a la intemperie para dirigirse a un hotel, donde fue detenido la mañana siguiente.

Un jurado de la Audiencia de A Coruña le condenó hace tres años a prisión permanente por asesinato cualificado con alevosía y agravado porque la víctima era menor de 16 años, con las agravantes de parentesco y de género, en concurso medial con un delito de lesiones psíquicas a su exmujer.