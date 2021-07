Acordo para a divulgación do novo marco xurídico da discapacidade

SANTIAGO. A Federación Down Galicia vén de asinar un convenio de colaboración co Ilustre Colexio Notarial de Galicia e a Fundación Aequitas, que ten por obxectivo a realización de distintas actividades de asesoramento e divulgación sobre temas xurídicos de interese para o colectivo de persoas con discapacidade intelectual. Este convenio, presentado este luns nun acto na Facultade de Dereito de Santiago de Compostela, cobra especial importancia para as entidades que conforman o Movemento Down de Galicia trala recente publicación da reforma lexislativa que pon fin á incapacitación xudicial das persoas con discapacidade.

Dentro das accións propostas, destacan as charlas informativas sobre a nova lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica; a resolución de dúbidas do eido xurídico que poidan xurdir trala aplicación do novo marco lexislativo; a achega dunha relación de profesionais de referencia aliñados coa Convención das Nacións Unidas sobre dereitos das persoas con discapacidade no ámbito das Notarías en Galicia; a colaboración nas actividades ou xornadas de formación, sensibilización e información que se leven a cabo; ou a elaboración, publicación e difusión de distintos materiais divulgativos.

No acto deste luns, Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, salientou “a necesidade de contar co apoio do notariado galego nestes momentos, pois é crucial para que a lexislación que está a punto de entrar en vigor saia adiante”. Prieto aproveitou a súa intervención para convidar “a todos os profesionais do eido xurídico a non centrarse unicamente na discapacidade das persoas coa síndrome de Down e descubrir o moito que teñen que ofrecer”.

Por parte do Ilustre Colexio Notarial de Galicia, José María Graíño, decano da entidade, resaltou que “a nova lei supón un cambio de paradigma e, como xuristas prácticos, os notarios debemos ser proactivos para que se aplique en todo o seu contido”, subliñou. O decano asegurou que os notarios e notarias “asumen con moita ilusión e responsabilidade” unha lei “que adecúa as nosas normas xurídicas a principios éticos que se plasman nos dereitos humanos, como a dignidade das persoas, a autonomía da vontade e a plena igualdade xurídica no exercicio dos dereitos e no cumprimento das obrigas de todos os cidadáns”.

Pola súa banda, Almudena Castro-Girona Martínez, directora da Fundación Aequitas, indicou que a nova lexislación “consagra o exercicio de dereitos en condicións de igualdade, sen engadir barreiras ás persoas con discapacidade”. Por outra banda, quixo facer fincapé en que “a sinatura deste convenio supón o empoderamento das persoas con discapacidade, o cumprimento da toma de conciencia en relación á igualdade das persoas e tamén dá cumprimento á disposición adicional segunda relativa á formación, non só ao sector xurídico, senón tamén ao sector da discapacidade”.



Sobre o Ilustre Colexio Notarial de Galicia

O Colexio Notarial de Galicia é unha Corporación de Dereito público, amparada pola Lei e recoñecida polo Estado, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, que son a ordenación do exercicio da profesión, a representación exclusiva da profesión notarial, a defensa dos intereses profesionais dos colexiados e o cumprimento da función social que ao Notario corresponde.



Sobre a Fundación Aequitas

A Fundación Aequitas foi creada no ano 1999 polo Consejo General del Notariado, co obxectivo de constituír unha entidade que canalizara as achegas que pode realizar o Notariado no seu conxunto e/ou individualmente en relación coa discapacidade e a situación de vulnerabilidade na que se atopan moitas persoas.



Sobre Down Galicia

Down Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro, que agrupa ás sete entidades específicas para a síndrome de Down da Comunidade Autónoma de Galicia. Fundada en 1998, ten a misión de facilitar a inclusión socio-laboral das persoas con discapacidade intelectual, en particular coa síndrome de Down.