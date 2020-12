Activado a partir do luns un teléfono de asesoría

IGVS. O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e o Consello da Avogacía Galega (CAG) formalizaron onte un acordo de colaboración para garantir durante un ano asesoramento especializado e gratuíto a todas aquelas persoas que se vexan afectadas pola ocupación ilegal da súa vivenda. Deste xeito, a Xunta compromete unha partida de 27.000 euros para sufragar os custos do servizo mentres que o CAG achegará os profesionais necesarios para atender por quendas todas as consultas que se reciban, tanto por teléfono como vía online.

O obxectivo é ofrecer asesoramento profesional gratuíto para que as persoas físicas propietarias ou usufrutuarias de vivendas ocupadas ilegalmente saiban como actuar ante esta situación. A orientación será prestada por profesionais especializados e comprenderá todos aqueles aspectos referidos a trámites de carácter administrativo ou xudicial que garden relación cos dereitos e obrigas dos afectados. Tras a sinatura do convenio, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunciou que a atención prestarase a través do número 900 121 221 e estará operativa xa a partir do vindeiro luns, 7 de decembro. O servizo telefónico funcionará de 10:00 a 14:00 horas e 16:00 a 20:00 horas.