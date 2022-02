Actívase o Movemento Galego pola Vivenda Pública

O Movemento Galego pola Vivenda Pública, formada por persoas de distintos colectivos sociais, convocou unha concentración diante do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) o próximo xoves a mediodía baixo o lema ‘Por un parque de vivenda público, non ña especulación’. Sinalan que “para satisfacer só a demanda rexistrada oficialmente de vivenda de protección en Galiza ao ritmo actual coas políticas do goberno galego precisaríanse 200 anos”.

Denuncian a suba sistemática do precio dos alugueiros por riba da media nacional, cun aumento dun 25 % nos últimos cinco anos, “un problema para miles de galegas e galegos e, segundo as asociación de loita contra a pobreza, o principal factor de exclusión social”.

A resposta da Xunta a esta situación, din, pasa polo “desamparo é menos investimento, menos execución dos orzamentos e a conxelación da oferta de vivendas de protección oficial e a inexistencia de un parque de viviendas público que responda ao que é un drama para miles de persoas”.

As cifras de demanda de vivenda de protección e pública amosan que “hai moita xente que non chega a poder pagar a vivenda no mercado libre e está a pedir que as Administracións públicas fagan o seu traballo”.

Para cuantificar esta demanda creouse o Rexistro Oficial de demandantes que indica que hai case 15.000 persoas que reclaman unha vivenda de protección, 11.211 delas queren que sexa pública e preferentemente de alugueiro, pero o goberno de Feijoo desoe completamente estas demandas”.

A media de vivendas de protección iniciadas nos últimos 7 anos –cando máis se elevou a demanda– é de só 74 anuais, o que quere dicir que para satisfacer só a demanda actualmente rexistrada a este ritmo precisaríanse 200 anos. “E si falamos de vivenda pública o actual parque de 3.700 vivendas é insuficiente si temos en conta as 11.211 persoas que demandan oficialmente unha vivenda pública, e moito máis si queremos que esa vivenda pública enfríe o mercado e posibilite frear a escalada brutal que se da nos últimos anos”, argumentan desde a plataforma. A vivenda pública é a resposta necesaria para esas persoas que precisan dunhas condicións asequibles para poder disfrutar dun fogar e para regular os prezos dun mercado no que non deixan de subir.

A inexistencia de políticas que defendan o dereito a unha vivenda digna tradúcense na Galiza en 299.000 vivendas baleiras, desafiuzamentos, incremento dos beneficios derivados da especulación dos grandes tenedores, banca e fondos buitre, máis parte do salario adicado a pagar os gastos da vivenda mentras se reducen noutras necesidades básicas ou un problema grave para a emancipación da xente moza.

Tampouco desde os diferentes gobiernos do Estado deron solución o problema da vivenda. O proxecto de lei vivenda do goberno español non garante ese dereito porque non se atreve a frear os privilexios dos que especulan coa vivenda.

Non frena os desfiuzamentos sin solución habitacional si se incumplen os plazos das distintas prorrogas e non adopta solucións valentes de expropiación para mobilizar as decenas de miles de casas vacías en mans da banca e de fondos buitre rescatadas con dinero público.Tampouco aposta pola utilización das vivendas da SAREB para vivenda púbica de alugueiro a pesar de que todas e todos acabamos de asumir a débeda xenerada

polos bancos.

O movemento galego pola Vivenda pública chama a maioria social galega a involucrarse na loita por este dereito fundamental, Unha loita que leve entre outras medidas a posta en marcha de normativas e orzamento necesario para a dotación dun parque de vivienda pública de alugueiro social suficiente para proteger os sectores mais vulnerables ademáis de para exercer un papel regulador imprescindible no mercado libre.

Con este obxetivo facemos un chamamento a acudir á concentración diante do Instituto Galego de Vivenda e Solo, en Santiago de Compostela, para reclamar os nosos dereitos como cidadáns e cidadás a disfrutar dunha vivenda digna.

