Adega denuncia que o Plano Hidrolóxico da Xunta non ofrece resposta aos retos do cambio climático

resiliencia. A asociación medioambiental Adega destacou onte que vén de facer achegas ao plano hidrolóxico Galicia-Costa (PHGC) para as bacías que xestiona a Xunta, un documento que “está lonxe de dar resposta aos efectos da mudanza climática e á blindaxe dos nosos ecosistemas humidos para manter os servizos que estes prestan á sociedade”.

Neste senso, dende a entidade indicaron que no mesmo falta, por exemplo, un plano de resiliencia, indicando que no actual escenario de mudanza climática o PHGC debería ter en conta non só as determinacións da Directiva Marco da Auga, senón tamén o recollido nos compromisos subscritos polo Estado español no marco dos acordos climáticos internacionais e europeos, así como nos planos estratéxicos aprobados a tal efecto.

Tal como sinalan, este PHGC debería incluír, ademais dos Planos de Seca e Enchentes, un Plano de Resiliencia Climática para todas as masas de auga competencia da Xunta.

“Trátase de incardinar as iniciativas xestionadas como “medidas” soltas nun único programa que integre para as distintas bacías as necesarias actuacións de renaturalización e recuperación dos ecosistemas húmidos, fomento da continuidade fluvial, eliminación de obstáculos, e de restauración hidrolóxico-forestal”, apuntaron.

Por outra banda, afirman que o PHGC antepón os intereses industriais das eléctricas ao interese xeral, pois malia mantén a prohibición (ano 2005) de outorgar concesións hidroelectricas que supoñan novos obstáculos transversais nas canles, recolle algunhas excepcións. É o caso das modificacións das concesións vixentes por “repotenciación e/ou modernización e mellora das infraestruturas existentes”.

Como indicaron, unha práctica habitual das eléctricas para prolongar o prazo concesional dos aproveitamentos próximos a caducar é esta “modernización” ou “repotenciamento”. ecg