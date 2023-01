ADEGA no descarta llamar a la movilización social para frenar ‘la invasión eólica’ en la comunidad

RESPUESTA SOCIAL. La Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA) no descarta llamar a la movilización social en los próximos meses para denunciar la “invasión eólica” que a juicio de la organización está sufriendo la comunidad.

En declaraciones para El Correo Gallego, Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva de la decana entidad ecologista, valoró en este sentido, como “moi negativa” la resolución llevada a cabo por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental de las declaraciones de impacto ambiental de 120 de los 140 proyectos eólicos cuyos permisos de conexión caducaban en el día de ayer, y que se saldó con 77 declaraciones favorables y 43 desfavorables, con Capital Energy, Greenalia y Endesa como las compañías que más proyectos han logrado desbloquear. Rodríguez considera que este fallo ‘express’ del ejecutivo gallego “pon en evidencia que se tratou dun procedemento caótico e improvisado”, en el que las recientes normativas de simplificación administrativa decretadas por los Gobiernos estatal y autonómico tras la pandemia para facilitar la implementación de nuevas iniciativas empresariales “supuxo que a cidadanía teña menos posibilidades de participar no trámite administrativo mediante as alegacións, aínda que as que se fixeron tampouco houbo tempo de que foran atendidas e avaliadas”, comenta la responsable de ADEGA.

Desde la asociación no descartan acudir a los tribunales “se estas declaracións de impacto ambiental supoñen a aparición de novos proxectos eólicos”, así como volver a tomar el pulso a la calle con un asunto en el que según Rodríguez existe “ un gran descontento co desenvolvemento deste modelo enerxético”.

En este contexto, en el primer fin de semana de febrero, realizarán en Pontevedra las jornadas Tenemos alternativa, centradas en la construcción colectiva de un modelo energético alternativo enfocado en la eficiencia y en la gestión pública. M. Garrido