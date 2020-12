Adega ve na viscosa o plan 3.0 para sumar máis eucalipto

A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) considera que a Xunta vén de anunciar o seu apoio á multinacional Inditex para poñer en marcha unha fábrica de roupa “sostíbel” a partir de fibras téxtiles que substitúan as sintéticas, coa dotación de fondos europeos para a produción de viscosa. “Este proxecto reincidiría unha vez máis nunha das maiores lacras ambientais do país: a eucaliptización dos montes galegos”, denuncian.

Segundo datos da Xunta, máis do 60 % da madeira que produce Galicia é eucalipto, “unha especie que a pesar de estar cualificada como exótica e invasora polo Comité Científico do Ministerio de Transición Ecolóxica, xa supera a día de hoxe o medio millón de hectáreas ocupadas no noso territorio”. Por iso ven neste plan, que requeriría 950 millóns de euros dos fondos europeos Nex Generation, unha sorte de plan 3.0 que permitiría seguir dando pulo e presentando a proliferación deste monocultivo arbóreo como liña “estratéxica” para o desenvolvemento futuro do país, alternativa para a saída da crise e, “curiosamente, como instrumento de loita contra o cambio climático”.

Adega insiste en que agarda coñecer os detalles concretos da iniciativa de Inditex, aínda que desde a Xunta negan que esté detrás da mesma. O colectivo ecoloxista considera que este anuncio contradí a intención expresada por Núñez Feijóo de reducir, aínda que sexa nun “miserable 5 %”, a superficie ocupada por eucalipto de aquí a 2040. Resulta coherente, admiten, cos obxectivos tamén anunciados pola Xunta aumentar as cortas de madeira ao ano en tres millóns de metros cúbicos máis. “Todo apunta a que a intención do Goberno galego é a de promover un novo bum do eucalipto”. Tamén censuran que o proceso de eleaboración da viscosa non é inocuo, pois “precisa de procesos químicos altamente contaminantes e dunha inxente cantidade de auga”.