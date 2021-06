El ansiado momento que todos estábamos esperando desde hace más de un mes, cuando nos prometían que estaba cerca pero no nos detallaban la fecha, ha llegado. Este viernes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que el próximo fin de semana, en concreto, desde el sábado 26 de junio, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en espacios exteriores.

Lo hizo durante su intervención en la clausura de la XXVI reunión del Cercle de Economía que se celebraba en Barcelona. A falta de concretar en qué lugares sí será necesario mantener todavía el tapabocas, ya que, tal y como explicó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesañan, tras la reunión del Comité Clínico del pasado martes, el concepto de ‘exterior’ es muy amplio, lo cierto es que el alivio para la población española es toda una alegría.

Se llevaba ya muchos días escuchando que a finales de junio esta retirada del tapabocas sería posible, pero lo cierto es que entre las discusiones de comunidades y Gobierno, parecía que el momento se alejaba más y más en el tiempo, poniéndose el horizonte más probable en julio o en agosto.

Sin embargo, la promesa se ha cumplido y la normativa será ahora conjunta para todo el Estado, aunque llegando con una semana de retraso con respecto a otros países como Suiza, Dinamarca, Suecia, Francia o Finlandia, donde ya diesen el paso con anterioridad.

PRÓXIMOS A RECUPERAR EL “ASPECTO NORMAL” DE LOS DÍAS. El jefe del Ejecutivo subrayó que se trata de un anuncio muy importante para todos los españoles, que se une al buen ritmo de vacunación. “Nuestras calles, nuestros rostros, empezarán a recuperar en los próximos días su aspecto normal”, añadió durante su intervención, antes de subrayar que “la alegría de vivir de la sociedad española es la alegría de vivir de sus representantes en las instituciones públicas empezando por el Gobierno”.

Con esta medida, señaló que se volverá a disfrutar de una vida en la calle sin mascarilla, como un homenaje a todos los españoles que han sido disciplinados y al trabajo de los profesionales sanitarios. Gracias a ello, y a que se están cumpliendo “escrupulosamente” los objetivos marcados, dar este paso es posible.

Ahora, antes de nada, todavía resta un paso previo a que esta premisa se materialice en realidad, que será la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para el próximo jueves para informar a los representantes autonómicos de la cartera sanitaria.

RECHAZO POR PARTE DE GALICIA A UN anuncio UNILATERAL. Y es que esta decisión no ha gustado nada en Galicia, porque ya el jueves Feijóo pidió “no llegar tarde a la retirada de la mascarilla”, pero no hacerlo tampoco “por decreto, sin contar con el consenso de los participantes en el Consejo Interterritorial y de los epidemiólogos expertos”. Anunciaba ese mismo día que el próximo martes se plantearía desde Galicia la propuesta que la comunidad tenía para la retirada de la mascarilla en exterior, para poder debatirla. Pero no le ha dado tiempo.

Así, tras conocer el anuncio de Sánchez, el presidente de la Xunta calificó la medida como “decisión política”. “Creo que las decisiones en una pandemia siempre tienen que tener un carácter sanitario y no político”, dijo en un acto de entrega de banderas azules este viernes en las Islas Cíes. En él, también recordó que Galicia y otras comunidades llevan tiempo pidiendo sin éxito en el Consejo Interterritorial un protocolo para determinar cuándo y cómo eliminar en exteriores la máscara por ser “innecesaria”.

“Lamentablemente, ahora comprendemos por qué esto no se quería debatir durante todas estas semanas, por qué se convierte una decisión sanitaria en una decisión política”, dijo el líder de los populares en Galicia. Para Feijóo, “todo parece indicar que hay políticos que intentar utilizar políticamente la pandemia y hay otros políticos que hacen caso a los sanitarios en la gestión de la pandemia”.

BIENVENIDOS SEAN LOS AVANCES EN LA DESESCALADA. En todo caso, el titular autonómico dio la bienvenida a esta decisión y mostró su esperanza de que el Ministerio de Sanidad plantee a las comunidades autónomas un protocolo “correcto y adecuado”.

Un protocolo que el Comité Clínico que asesora a la Xunta en la gestión del COVID, reunido el próximo martes, revisará y “ampliará, o lo modificará, o lo cumplirá taxativamente en función del rigor sanitario que tenga una medida sanitaria a la que se intenta dar un carácter político”. Habrá que ver cómo transcurren los próximos días, pero, sin duda, esta decisión adoptada de forma unilateral dejando a un lado la cogobernanza, dará mucho que hablar.