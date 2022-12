Admiten unha querela contra Baltar por negar unha compatibilidade

villarino. O Xulgado de Instrución número 1 de Ourense admitiu a trámite a querela do portavoz socialista na Deputación de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, contra o presidente da institución, Manuel Baltar; o vicepresidente primeiro, Rosendo Fernández; e o exdiputado de Democracia Ourensá e vicepresidente segundo, Miguel Caride, por un suposto delito de prevaricación ao denegarlle a compatibilidade laboral.

Así o fixo saber o propio Villarino nunha comparecencia na que asegurou que o Xulgado de Instrución incoou un procedemento abreviado “porque apreciou indicios delituosos no proceder do presidente da institución, así como de ambos os vicepresidentes, ao votar en contra deste dereito” durante o pleno celebrado o 31 de xullo de 2020. “Aquela decisión ilegal, adoptada polos deputados e deputadas do PP e Democracia Ourensá, que xa foi revogada pola xurisdición contencioso-administrativa, esta agora sendo investigada na vía penal”, manifestou Villarino, que considera que “existe un delito de prevaricación” ao negarlle “intencionadamente e con informes favorables en contra” a compatibilidade para exercer a docencia universitaria a tempo parcial.

O portavoz foi claro: “Queremos que isto sexa exemplarizante nesta administración pública”, dixo enxalzando que “hai que respectar a oposición política e non se pode ir contra a lei nin contra as persoas que simplemente fan o seu traballo”.

Neste sentido, procedeu a relatar o sucedido, apuntando que lle concederon a compatibilidade para exercer a súa profesión como docente no campus ourensán da Universidade de Vigo, a tempo parcial, no ano 2019.

Pero un ano despois, o seu partido presentou un recurso contra as bases dunhas axudas “concedidas presuntamente de modo irregular pola Deputación” e PP e DO “tombaron no pleno a ampliación desa compatibilidade en contra das resolucións técnicas”.

“Nunca antes denegouse unha compatibilidade para traballar como profesor asociado a ningún deputado ou deputada”, sentenciou. r. g.