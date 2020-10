Afrontar la Adversidad

Todos tenemos problemas. Quien lo niegue es cínico o necio. Cualquier persona responsable está preocupada por la maldita pandemia que todo lo altera; por el ejército de inútiles que nos gobierna; por la crisis económica que nos devora; por la quiebra de nuestras empresas; por el paro que condiciona el día a día y desploma nuestro poder adquisitivo (mientras nuestros parlamentarios, sin rubor alguno, debaten subirse el sueldo); por nuestra salud (eclipsada por el Covid-19 y atendida por teléfono, como si el cáncer, un infarto de miocardio, un ictus o una crisis convulsiva se pudieran diagnosticar y tratar de oído); por la inseguridad jurídica (con el poder judicial a punto de caer de rodillas a los pies del emperador de turno); por la indefensión del ciudadano ante los abusos y arbitrariedades de la administración; por la degradación de la educación (hundida en el charco denigrante de los que desprecian el esfuerzo y priman la vagancia y la mediocridad, permitiendo que cualquier zoquete tenga el mismo derecho a pasar curso que quienes han cumplido con su deber y han superado las pruebas de competencia académica.

O por la descomposición del estado, cuya fragmentación debilita y devalúa; por el aumento de los impuestos (que nos hace más pobres y da más poder a los que compran voluntades y pagan sus caprichos con nuestro sudor); por el incierto futuro de las pensiones, que hoy nadie puede garantizar; por el aumento de la incomunicación social, que hace que la gente y los países se entiendan peor; por las amenazas de “toque de queda”, como en tiempos de Nerón (otra vuelta de tuerca a la política del terror para paralizar a la plebe); por vivir enmascarados (para unos ocultar vergüenzas y otros protegerse del de enfrente, en horrendas fotos de familia desunida) y porque la máscara cuesta dinero, sin que nadie remedie el abuso; por el cierre de los puti-clubs y las iglesias y por las colas en los cementerios; por la subida del precio de la Coca-Cola y el tabaco... Hay motivos abundantes y variados para estar preocupados.

A todas estas amenazas externas hay que añadir los fantasmas interiores (equivocaciones y errores, pecados veniales y mortales, conductas aberrantes, traiciones, deslealtades, infidelidades, incumplimientos, irresponsabilidades). Todos tenemos un monstruo dentro (o una buena conciencia) que modula nuestro estado de ánimo, condiciona nuestras emociones y hace que sintamos con mayor o menor intensidad la presión de lo externo.

Para superar los problemas necesitamos creer en algo, cuando Dios no basta (o está ausente). Decía George Tyrrel que “el reductio ad absurdum es el argumento favorito de los dioses”. Bruce Burton mantenía que “no se consigue nada espléndido hasta que uno no cree en algo interno superior a las circunstancias”. Para Thomas Carlyle la gran ley de la cultura era permitir a cada uno ser aquello que cree capaz de ser; y para ser algo, el gran Thomas Edison era de la opinión de que “los tres elementos esenciales para conseguir cualquier cosa son: primero, trabajo duro; segundo, intuición; tercero, sentido común” (que es lo que más escasea). No parece inoportuno el comentario de G.K. Chesterton: “En un mundo donde todo es ridículo, nada puede ser ridiculizado. No puedes enmascarar una máscara”. Al poder ridículo le molesta la crítica; y todos vivimos enmascarados por imperativo viral. En esta mascarada hipócrita en la que nos vemos envueltos, Winston Churchill diría que “ninguna tontería es más costosa que la idiotez del idealismo intolerante”.

Una sociedad madura no puede vivir condicionada por la incapacidad de sus líderes. Son las sociedades débiles y subdesarrolladas las que se alinean detrás del jefe de la manda (siguiendo el espíritu de la selva, del que supuestamente aún no se han liberado los homínidos). “Los líderes más destacados de cualquier tiempo son aquellos que ponen el listón muy alto y luchan siempre por superarlo”, dice Thomas J. Watson; pero la riqueza de una sociedad radica en el valor de sus miembros y en la capacidad de actuar unidos por un objetivo común. George Charles Roche fue quien dijo que “los grandes éxitos son siempre individuales. Cualquier logro original es siempre ajeno a la mayoría. Aunque la sociedad alaba el éxito (no siempre), nunca lo produce”. Y apunta Paul Tillich: “El darse cuenta de la ambigüedad de nuestros grandes logros (así como de nuestros peores fracasos) es un síntoma definitivo de madurez”.

Para los que fundamentan su diatriba política en la falacia de que la invención de la rueda les pertenece y que antes de ellos no había nada (o lo que había era malo), quizá Mao Tse-Tung pueda ayudarles a reducir su asilvestramiento mental recordándoles que “en tiempos de dificultad no debemos olvidar nuestros logros pasados”. Pequeños problemas se convierten en problemas de estado por la bisoñez de nuestros dirigentes. La reiterada mala gestión de un problema de salud puede dinamitar todo el sistema sanitario, incluido su brazo armado (la Seguridad Social), e instalarnos en la pobreza por décadas. Quizá los votantes debieran prestar atención a las reflexiones de Bertrand Russell: uestras grandes democracias todavía tienden a pensar que un hombre estúpido es más honesto que un hombre inteligente, y nuestros políticos aprovechan este prejuicio para ser incluso más tontos de lo que son”.

Tampoco está de más recordar con el presidente Georges Pompidou que “un hombre de estado es un político que se coloca al servicio de su país y un político es un hombre de estado que pone a su país al servicio de sí mismo”. William J.H. Boetcker tiene su propia opinión sobre los nuevos redentores de la patria: “Muchos reformadores modernos son tan peligrosos como el médico que hace un diagnóstico incorrecto de una enfermedad. Ven el problema desde fuera y prescriben remedios externos, mientras que la causa del problema está dentro y necesita tratamiento interno”.

Si la adversidad tiene algo de bueno es su capacidad para hacer aflorar nuestra fortaleza interior. Alguien escribió en algún sitio que “la adversidad presenta al hombre a sí mismo”. Un proverbio francés dice que la adversidad hace hombres y la buena fortuna hace monstruos. James G. Bilkey enseñaba: “Nunca serás la persona que puedes ser sin presión, tensión y disciplina”. Quintus Horatius Flaccus (Horacio) alentaba a los romanos: “La adversidad tiene el efecto de despertar talentos que en circunstancias prosperas permanecerían dormidos”.

Aristóteles se lo decía a los griegos de otro modo: “El sabio no se expone innecesariamente al peligro, ya que hay pocas cosas por las que se preocupa lo suficiente; pero él está dispuesto, en grandes crisis, a dar incluso su vida -sabiendo que bajo ciertas condiciones no vale la pena vivir”.

No va descaminado Arnold Glasow al decir que “la mayoría de los problemas surgen de holgazanear cuando deberíamos estar trabajando o hablando cuando deberíamos estar escuchando”. En el mismo sentido razonaba Louis D. Brandeis: “Las graves controversias que surgen en la vida son el resultado de malentendidos; resultan de que un hombre no conoce los hechos que para otro parecen importantes, o de ser incapaz de no apreciar el punto de vista del otro”. Herbert N. Casson creía que “la mayoría de la gente toma la vida como un problema. Está en un estado crónico de irritación en todo momento. No aprende a diferenciar entre problemas y dificultades, hasta que algunos problemas verdaderos lo sacuden. Se niega a afrontarlos hasta que una mula le patea. Entonces entiende la diferencia”.

La lucha contra la adversidad pasa por la acción. Aristóteles dejó claro que “en la arena de la vida humana, los honores y los premios son de aquellos que han demostrado sus cualidades en acción”. El psicólogo Alfred Adler decía “cree solo en el movimiento”. Pero el movimiento solo no basta; requiere una reflexión previa orientada a un objetivo. Un proverbio griego reza: actúa rápido y piensa lento. “La acción sin estudio es fatal y el estudio sin acción es fútil”, indicaba Mary Bear. Henri Bergson lo expresaba de otra forma: “Piensa como un hombre de acción y actúa como un pensador”. Según Horace Mann, “es bueno pensar bien; es divino actuar bien”. En boca de Johann Zimmermann “la vida para el que desea no haber vivido en vano es pensamiento y acción”.

“Cualquier trabajo noble puede parecer al principio imposible, decía Thomas Carlyle. La acción debe ser persistente.

Harry Banks afirmaba que “el secreto del éxito radica en la consistencia al perseguir un objetivo”. Nuestra forma de actuar, de combatir la adversidad, traduce nuestra psicología. Christian Bovée solía decir que las naturalezas activas raramente son melancólicas y que actividad y tristeza son incompatibles. La acción puede disipar nuestros miedos. William Burham era de los que opinaba que “el remedio más drástico y más efectivo contra el miedo es la acción directa”. Benjamin Disraeli lo aplicaba a la felicidad: “La acción puede no siempre darte la felicidad, pero no hay felicidad sin acción”. Leonardo Da Vinci lo pintaba de esta manera: “El hierro se oxida sin uso, el agua estancada pierde su pureza y se congela con el frío; lo mismo hace la inacción sobre los vigores de la mente”.

Albert Pine dice que “lo que hacemos para nosotros mismos muere con nosotros; lo que hacemos para los demás permanece en el mundo y es inmortal”. Para los jóvenes amenazados por la desesperanza, Louis Pasteur dejó un mensaje intemporal: “No importa cuál sea tu carrera; no te dejes manchar por un escepticismo en desuso y estéril; no te dejes desanimar por la tristeza de ciertas horas que pasan por encima de las naciones”.

La bondad de la acción tiene premio en sí misma y emana de mentes nobles con confianza. “La confianza que depositamos en nosotros mismos nos hace sentir confianza en otros”, decía François de la Rochefoucauld; y George MacDonald añadía: “Ser de confianza es un cumplido mejor que ser amado”. Quienes dedican su vida a abrir nuevos horizontes de esperanza en la adversidad, reconocidos o no en su tiempo, son la base de los cimientos sobre los que se construye el futuro. John W. Gardner hacía notar que “el rol social de cada persona viene determinado no por lo que es sino por lo que puede conseguir”; y Henry L. Doherty sostenía que “aquellos que más hacen por el progreso del mundo son los que menos piden”.

Poner tus pensamientos en boca de otros no implica guardar silencio porque, como diría Friedrich Wilhelm Nietzsche, “escalar las montañas de la verdad no es un esfuerzo en vano”.