A creación de sociedades mercantís durante o pasado mes de abril en Galicia caeu nun 75,4 por cento, segundo os datos feitos públicos este luns polo Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflicten que, durante o cuarto mes do ano e en pleno estado de alarma pola pandemia de coronavirus, creáronse en Galicia 92 empresas (fronte ás 374 que se crearon no mesmo mes do ano 2019).

Así, en abril pasado a creación de empresas caeu un 75,4 por cento, dous puntos por encima da media nacional, e todas as sociedades constituídas foron S.L. O capital desembolsado para a creación desas empresas foi de 10,75 millóns de euros.

Por provincias, na Coruña constituíronse 45 sociedades (cunha capital desembolsado de 0,5 millóns de euros), 25 creáronse na provincia de Pontevedra (cun capital desembolsado de 9,5 millóns de euros), en Lugo creáronse 18 empresas (cun capital de 619.000 euros) e en Ourense constituíronse 4 sociedades (cun capital desembolsado de 55.000 euros).

Así mesmo, rexistráronse operacións de aumento de capital en 42 sociedades, por valor de algo máis de 19 millóns de euros. A maior parte destas sociedades están radicadas nas provincias da Coruña (15) e Pontevedra (23).

As operacións de redución de capital afectaron a 18 sociedades, por valor de 46,9 millóns de euros, e disolvéronse, tamén durante o mes de abril, 24 empresas (un 85,3 por cento menos que hai un ano, cando se disolveron 163 sociedades). Das empresas disoltas, 10 eran da provincia da Coruña, 7 de Pontevedra, 5 de Lugo e 2 de Ourense.

DATOS NACIONAIS

En España, o número de novas sociedades mercantís afundiu un 73,4% en abril respecto ao mesmo mes de 2019, o seu maior retroceso de toda a serie histórica, iniciada en 1995. En total, en abril creáronse 2.311 empresas, tamén o mínimo da serie.

Pola súa banda, as disolucións empresariais diminuíron un 75,1% en abril en taxa interanual, até totalizar 401, a cifra máis baixa desde agosto de 2002, segundo os datos difundidos este luns polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Co retroceso de abril, marcado pola crise sanitaria e o estado de alarma, a creación de empresas encadea catro meses de taxas interanuais negativas despois de ceder no mes de xaneiro case un 4%; en febreiro máis dun 9%, e en marzo máis dun 28%.

Estatística lembrou que, a pesar do estado de alarma, os Rexistros Mercantís continuaron a súa actividade en abril e o Rexistro Mercantil Central remitiu a información necesaria ao INE para a elaboración da estatística.

O 19,7% das sociedades mercantís que se crearon en abril dedícase ao comercio e o 15,3% a inmobiliarias, financeiras e seguros. En canto ás sociedades disoltas por actividade económica principal, o 20,8% pertencía ao comercio e o 17,3% á construción.

Para a constitución das 2.311 empresas creadas en abril subscribíronse máis de 154 millóns de euros, o que supón un descenso do 37,4% respecto ao mesmo mes de 2019, mentres que o capital medio subscrito, que se situou en 66.829 euros, subiu un 135,1% en taxa interanual.

En taxa mensual (abril sobre marzo), a creación de sociedades mercantís diminuíu un 65,8%, o seu maior retroceso en polo menos cinco anos, mentres que a disolución de sociedades retrocedeu un 72,6%, rexistrando tamén o seu maior retroceso mensual como mínimo desde 2016.

