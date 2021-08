Agradecemento ás asociacións de escolas infantís polo seu esforzo para superar con éxito o curso 2020-2021

Infancia. O director xeral de Familia Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, mantivo este luns unha reunión por videoconferencia coas distintas asociacións de escolas infantís galegas para agradecer o esforzo levado a cabo polos traballadores destes centros neste curso 2020-2021 que vén de rematar tanto para os centros públicos de titularidade autonómica como para os que son de iniciativa social ou carácter privados.

Nun ano marcado pola pandemia do coronavirus foron moitas as preocupacións de directivos e docentes para saír adiante no día a día nas aulas. Todas as escolas infantís tiveron a obriga de cumprir unha serie de protocolos ante a aparición dalgún caso positivo entre os alumnos e alumnas. Ademais, os pais e nais tiveron un papel importante ao ter que medir a temperatura a diario aos nenos e nenas e cumprir horarios estritos de entrada e saída.

Durante o encontro, o director xeral destacou que as escolas demostraron ser espazos seguros para os nenos e para os profesionais, xa que máis do 99 % deles conseguiron manter as súas portas abertas durante todo o curso.

Jacobo Rey puxo en valor que, grazas á preparación e ao traballo do persoal, foi posible superar con éxito este ano marcado pola pandemia e que agora chega un momento moi esperado e merecido para todos, as vacacións, tanto para os profesionais como para os nenos. Como recordou, este curso caracterizouse polas distancias de seguridade entre os nenos, o uso das máscaras e do xel desinfectante.

Neste senso, o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, quixo resaltar o traballo que levan a cabo os profesionais dedicados ao coidado e á formación dos máis pequenos.

As escolas infantís constitúen unha das ferramentas fundamentais para a conciliación das familias e supoñen un servizo pedagóxico para a formación da sociedade do futuro. redacción.